24h Motos: YART Yamaha allunga nella notte di Le Mans

Cala la notte al Circuit Bugatti di Le Mans. Superate le undici ore di gara, i Campioni del Mondo in carica di YART Yamaha #1 mantengono saldamente la testa della 47^ edizione della 24 Heures Motos, appuntamento inaugurale del Mondiale Endurance FIM EWC 2024. L’equipaggio formato dal nostro Niccolò Canepa, Marvin Fritz e Karel Hanika comanda con ben quattro giri di vantaggio sullo squadrone BMW Motorrad World Endurance Team #37 con Ilya Mikhalchik, Sylvain Guintoli e Markus Reiterberger.

Yoshimura SERT avvicina il podio

Se YART Yamaha prende il largo per quanto concerne i giochi-vittoria, parallelamente Yoshimura SERT Motul Suzuki è tornata in lizza per il podio in seguito all’erroraccio di Gregg Black allo scoccare della terza ora di gara. La GSX-R 1000 numero 12, al culmine di una furiosa rimonta, seppur inframezzata da una breve sosta al box per una piccola noia meccanica, figura quarta assoluta ad appena un giro di distanza da Kawasaki WEBIKE Trickstar. L’equipaggio numero 11, comprensivo del nostro Christian Gamarino, conserva attualmente l’ultimo gradino del podio.

Aprilia sogna in Superstock

Prestazione eccezionale fino a questo momento per il rinnovato team Aviobike #111. La struttura di Giovanni Baggi, alla prima uscita ufficiale con l’Aprilia RSV4 1100 supportata da REVO-Nuova M2 Racing, sta assaporando il gusto del podio di classe Superstock con Luca Bernardi, Samuele Cavalieri, Kevin Calia e Francesco Cocco. A debita distanza il debuttante Team Etoile BMW #27 e Slider Endurance Kawasaki #119 (rallentato da una caduta) con Jacopo Cretaro. Il Tecmas MRP BMW Racing Team #9 getta alle ortiche la prima posizione con un madornale incidente. Un regalo per i rivali di Honda National Motos #55, sesti assoluti e sempre più al comando della Superstock con tre giri di margine sul Team Sapeurs Pompiers CMS-Motostore #18.

Ritiro per Honda No Limits

Gioie a metà per l’Italia dell’Endurance nelle tenebre di Le Mans. Detto da una parte di Niccolò Canepa primo con YART Yamaha, Christian Gamarino in piena zona podio con Kawasaki WEBIKE Trickstar e delle aspirazioni di Aprilia Aviobike nella classe Superstock, dall’altra va registrata la fine anticipata della 24 Heures Motos per l’italianissimo No Limits Motor Team Honda #44 (rovinosa scivolata di Alexis Masbou al curvone Le Museé) e un battagliero Alessandro Delbianco (la sua Pit-Lane Endurance Yamaha #86 ha lamentato problemi al motore).

Safety Car alla 24h Motos Le Mans

La contesa ha osservato un periodo sotto regime di Safety Car per la rovinosa caduta di Werc Motors Events Suzuki #212 in piena percorrenza del curvone Dunlop.