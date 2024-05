Pole record di Kyle Ryde nel British Superbike a Oulton Park

La nuova investitura di formazione di riferimento Yamaha UK sta portando i frutti sperati al team LAMI OMG Racing. Dopo aver monopolizzato la scena con Ryan Vickers nel primo appuntamento stagionale sul tracciato spagnolo di Navarra, al ritorno nella terra d’Albione la compagine di Alan Gardner si è ripetuta nell’antipasto del “May Bank Holiday Week-end” di Oulton Park. In questa circostanza con Kyle Ryde a catturare i riflettori. L’ex meteora del Mondiale Supersport, autore di un giro rasente alla perfezione nel corso del Q2 delle qualifiche ufficiali, ha siglato la pole position di Gara 1, riuscendo ad avere la meglio rispetto a Glenn Irwin e al suo stesso compagno di box.

KYEL RYDE FA FESTA NEL BRITISH SUPERBIKE

Tutt’uno con la propria R1, Kyle Ryde si è appropriato della pole piazzando un rimarchevole crono di 1’33”411 di fatto nel primo giro lanciato a disposizione in seguito alla breve sospensione del turno, necessaria per sistemare le barriere di protezione nel tratto delle Brittens divelte da Peter Hickman (volato via ad alta velocità, ma andato via regolarmente sulle proprie gambe). Quanto basta per infrangere il primato dell’impianto del Cheshire in 1’33”620 e proiettarsi verso Gara 1 con l’obiettivo di riassaporare la gioia del gradino più alto del podio.

GLENN IRWIN IN PRIMA FILA

Kyle Ryde scatterà così davanti a tutti nella prima manche in programma nel tardo pomeriggio italiano affiancato da Glenn Irwin. Primatista nel venerdì di prove libere ed accreditato di un ottimo passo sulla distanza, il portacolori Hager PBM Ducati ha chiuso ad un paio di decimi dalla pole, spezzando l’egemonia LAMI OMG Racing Yamaha di testa. Il capo-classifica di campionato Ryan Vickers ha arpionato la terza nonché ultima casella valevole per la partenza dalla prima fila dello schieramento, beffando per soli 72 millesimi di secondo un ritrovato Jason O’Halloran. In costante crescita con la sua nuova Completely Motorbikes FS-3 Racing Kawasaki.

ATTARDATE LE HONDA

A proposito di Yamaha, Danny Kent ha staccato il quinto crono a precedere nell’ordine il Ducatista Christian Iddon e Rory Skinner con la prima delle BMW. In un plotone di 12 piloti racchiusi in meno di 1 secondo, tra gli attesi protagonisti mancano all’appello le Honda. Tommy Bridewell non è andato oltre l’ottavo tempo (verosimilmente ancora alla ricerca della perfetta sintonia con la CBR 1000 RR-R sul giro secco). Il Campione in carica figura davanti di un nonnulla (1 millesimo!) a Josh Brookes con FHO Racing BMW, passato indenne dalla “tagliola” del Q1. Non si dica altrettanto di Andrew Irwin con la seconda Honda Racing UK, addirittura 17° e rimasto pertanto escluso dal decisivo Q2. Per il più giovane dei fratelli Irwin si prospetta una Gara 1 di rimonta, così come per Leon Haslam, soltanto 12° e rallentato da alcune noie tecniche.

BRITISH SUPERBIKE 2024 OULTON PARK – RISULTATI QUALIFICHE: