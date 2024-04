Partita la 24h Motos Le Mans: F.C.C. TSR Honda doppia caduta

Si è aperta con un (doppio) colpo di scena la 47^ edizione della 24 Heures Motos Le Mans, evento inaugurale del Mondiale Endurance FIM EWC 2024. Una delle formazioni più attese rischia di aver compromesso irrimediabilmente la propria rincorsa al primato dopo poco più di un’ora di gara. I detentori del trofeo di F.C.C. TSR Honda sono infatti finiti a terra in due distinte occasioni con Josh Hook prima e Mike Di Meglio a seguire. Per la CBR 1000 RR-R numero 5 un inizio da incubo…

Doppia scivolata per F.C.C. TSR Honda alla 24h Motos Le Mans

Proprio così. Pronti-via, Josh Hook ha perso l’anteriore al Raccordement mentre si trovava alle spalle della coppia di testa formata da YART Yamaha e Yoshimura SERT Motul Suzuki. Pur riportando la F.C.C. TSR Honda ai margini della top-10 assoluta, la furiosa rimonta del motociclista australiano è stata vanificata da una nuova scivolata nel secondo stint da parte del compagno di equipaggio Mike Di Meglio alla ‘esse’ Chemin aux Boeufs. In quest’ultima circostanza la numero 5 ha riportato danni più pesanti, rendendo necessario l’intervento del mezzo di servizio per rientrare al box…

Gli altri incidenti

Con F.C.C. TSR Honda ormai tagliata fuori dai giochi-vittoria, in queste prime battute della 24 Heures Motos Le Mans 2024 si sono registrati contestualmente i botti di Slider Endurance Honda #119, dell’artigianale Metiss-JBB #45 (addirittura due volte) iscritta alla classe Experimental e del Team Players Kawasaki #56. A referto anche le cadute dei nostri Christian Napoli con la Kawasaki Ninja ZX-10RR #85 del Team Racing by Soleane (forse provocata da un contatto con un altro pilota) e Luca Vitali con GT Endurance Honda #30. Per entrambi fortunatamente nessuna conseguenza fisica.

Yoshimura SERT Suzuki in testa

In tutto questo lotta apertissima per il primato tra Yoshimura SERT Motul Suzuki ed i Campioni del Mondo in di YART Yamaha, scattati dalla pole per la quarta volta nelle ultime cinque edizione della classicissima della Sarthe. Dopo un primo stint che aveva visto il nostro Niccolò Canepa (autore nelle prove del nuovo primato EWC del tracciato francese) avere ragione di Gregg Black, il successivo valzer dei pit stop ha proposto un ribaltamento dei valori in campo. Al culmine di un duello serrato tra Karel Hanika ed Etienne Masson, complice qualche sbavatura dell’ex Mondiale Moto3, attualmente la GSX-R 1000R numero 12 comanda le operazioni con oltre dieci secondi di margine. Anche se nel FIM EWC vale il “mai dire mai”. A maggior ragione in una gara di 24 ore, dove gli imprevisti si celano sempre dietro l’angolo…

