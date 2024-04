Superbike Assen, Alvaro Bautista: “Gara 1 è stata una sfida”

La bandiera rossa ha interrotto Gara 1 a sette giri dalla fine, impedendo che Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista raggiungessero Nicholas Spinelli. Mancava davvero poco e probabilmente poi avremmo visto una bella battaglia tra i due campioni Superbike, beffati invece dall’olio della Yamaha di Andrea Locatelli caduto in pista. Comunque ci sono state delle belle battaglie tra loro, i sorpassi non sono mancati e domani si sfideranno nuovamente. Oggi ha avuto la meglio il turco della BMW. Entrambi sono forti ad Assen e dopo la prima manche hanno anche gli stessi punti (91) in classifica, Nicolò Bulega è solo a +1.

Superbike Assen, i commenti di Bautista

Il pilota del team Aruba Racing Ducati ha raccontato Gara 1 dal suo punto di vista, con una partenza con gomme slick su pista parzialmente bagnata e dunque la necessità di essere particolarmente attenti in attesa che l’asfalto si asciugasse: “Abbiamo dovuto fare uno switch nella nostra mente in ogni giro, perché la prima sezione del circuito era bagnata e le altre due completamente asciutte. In ogni giro dovevi cambiare. Quando arrivati alla prima curva dovevi essere calmo, mentre dopo il rettilineo si poteva spingere al 100%. Il problema era arrivare di nuovo alle prime curve dopo aver spinto, perché ritrovavi la pista bagnata. Questa gara è stata una sfida, mi sono divertito. A causa della bandiera rossa non abbiamo potuto lottare per la vittoria, però sono cose che succedono. Sono felice della mia performance“.

A Bautista è stato domandato anche della sorprendente vittoria di Spinelli, che ad Assen sta correndo come sostituto dell’infortunato Danilo Petrucci: “Quando ho visto che ha superato 6-7 piloti con una sola manovra, ho pensato che stesse utilizzando gomme da bagnato perché era impossibile fare quello con le slick. Alla fine stava utilizzando le intermedie. Ho pensato che avremmo potuto riprenderlo dopo metà gara. La prima parte della pista era molto bagnata e ci abbiamo messo tanto tempo a recuperare. Mi aspettavo si asciugasse più rapidamente, negli ultimi giri c’era solo una linea asciutta e quindi non bisognava fare errori. Spinelli è stato fortunato, però anche la fortuna è importante per vincere gare. Sicuramente sta vivendo un sogno ora”.

Scegliere le gomme non è stato semplice e lo spagnolo ha raccontato cosa lo abbia portato a montare le slick: “Ho preso la decisione a 7 minuti dal via, perché nel giro di ricognizione avevo visto che gli ultimi due settori erano abbastanza asciutti ed era impossibile utilizzare le gomme rain. Al tempo stesso, era difficile scegliere perché la griglia era bagnata. Abbiamo deciso di usare le slick e ho visto che è stata la scelta di quasi tutti“.

Duello Alvaro-Toprak domenica?

Senza bandiera rossa, probabilmente Bautista e Razgatlioglu avrebbero battagliato per il successo, cosa che potremmo rivedere domani. Il campione in carica Superbike commenta così: “Il passo era simile e penso che sarebbe stato possibile arrivare alla fine insieme, però è finita così e vedremo domani cosa succederà“.

Domani nella Superpole Race partirà nuovamente dalla settima casella, visto che le sue qualifiche non sono state brillanti :”Oggi nella Superpole sul bagnato sono migliorato giro dopo giro, ma non abbastanza per ottenere una buona posizione in griglia. Però a Barcellona e a Phillip Island è andata peggio, questa è stata la mia qualifica migliore dell’anno. Domani vedremo come sarà il tempo“.

Foto: WorldSBK