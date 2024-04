Superbike, Barnabò svela: “Spinelli non voleva mettere le intermedie”

È una giornata fantastica per il Barni Spark Racing Team. A sorpresa, Nicholas Spinelli ha trionfato in Gara 1 ad Assen. Il primo successo della squadra di Marco Barnabò in Superbike. La scelta di montare le gomme intermedie ha permesso al pilota di andare subito in fuga e di prendersi un vantaggio di oltre 20 secondi; poi la pista si è asciugata, il margine si è ristretto progressivamente e, quando la coppia Razgatlioglu-Bautista era ormai a soli 3 secondi, è arrivata una bandiera rossa a salvare la vittoria del pilota 22enne.

Superbike Assen, la gioia di Barnabò

Il team principal del Barni Spark Racing Team è al settimo cielo e ha svelato un retroscena interessante sulla scelta di utilizzare le gomme intermedie: “L’idea è stata mia. Sono molto contento, Nicholas non le voleva mettere perché non le aveva mai usate. Ho pensato che fosse la scelta migliore, perché sapevo che gli altri sarebbero partiti tutti con le slick e per lui sarebbe stato complicato capire cosa fare con quelle gomme. La scelta è stata azzeccata, poi abbiamo avuto la fortuna della bandiera rossa, perché ci stavano riprendendo. Magari con le slick avremmo fatto la fine di Iannone (caduto dopo 4 giri, ndr). Abbiamo vinto, la decisione è stata giusta”.

Barnabò ha grandi meriti in questa vittoria e ha raccontato un ulteriore aneddoto: “Quando nella tabella è uscito fuori che avevamo completato i due terzi della gara, un meccanico ha detto che ci voleva una bandiera rossa. Dopo 2 secondi è uscita, una roba assurda. Non ci credevamo neanche noi“.

Spinelli vince, ma Barni aspetta Petrucci

Quella di Spinelli è una storia incredibile, visto che ad Assen è stato chiamato a sostituire l’infortunato Danilo Petrucci. Barnabò è sicuro che anche Petrux sarebbe stato forte al TT Circuit: “Siamo contenti di aver vinto, saremmo stati ancora più contenti di avere qua Danilo e sappiamo che sarebbe stato protagonista in queste condizioni. La ruota gira e questa volta ha girato. Nella sfortuna sua abbiamo avuto fortuna con l’altro pilota, nessuno se lo sarebbe aspettato. Mai visto una moto 1.000, mai vista la Superbike, piove e vince la gara. Sicuramente la ruota ha girato“.

Il patron del Barni Spark Racing Team si gode al massimo questo successo, un premio del tanto lavoro fatto da lui e dalla sua squadra in questi anni: “Qui potevamo anche decidere di non correre, perché quando c’è un pilota infortunato puoi anche stare fermo per una gara. Quando sono andato a trovare Danilo, abbiamo parlato di cosa fare e non me la sono sentita di lasciare la moto ferma. Questa scelta ci ha ripagato. Sono contento. A volte passa la voglia di fare questo lavoro, perché spendi tanto e fai sacrifici, poi succedono queste cose che ti fanno dimenticare tutti i soldi buttati e i sacrifici fatti. Ti viene voglia di buttarne altri“.

Barnabò conferma che nel prossimo round a Misano Adriatico ci sarà solamente una Ducati Panigale V4 R nel suo box, niente coppia Petrucci-Spinelli: “A Misano corre solamente Danilo“.

Foto: Barni Spark Racing Team