24 ore di Le Mans 2024: gli orari TV e live streaming

Questo fine settimana andrà in scena la 47esima edizione della 24 Heures Motos presso il Circuito Bugatti di Le Mans. Per il quarto anno di fila, la classicissima della Sarthe aprirà la stagione del FIM Endurance World Championship, il Mondiale riservato alle corse motociclistiche di durata promosso ed organizzato da Warner Bros. Discovery Sports (ex Eurosport Events). Per l’Italia, proprio Eurosport 2 garantirà complessivamente 20 ore di diretta TV circa, notte compresa.

La 24 ore di Le Mans in diretta TV

La 24 ore motociclistica di Le Mans 2024 prenderà il via sabato al tradizionale orario delle 15:00, presentando 48 Team in tutto (QUI la entry list) e un folto numero di nostri portabandiera ai nastri di partenza, per concludersi naturalmente 24 ore più tardi. Eurosport 2 (canale 211 di Sky) trasmetterà l’evento a partire dalle 14:30 fino alle 16:45. Seguiranno nuove finestre LIVE rispettivamente dalle 18:05 alle 20:20 e dalla mezzanotte alle 12:30 di domenica per una diretta non-stop. Ultimo collegamento dalle 14:00 alle 15:30 per l’arrivo ed il consueto cerimoniale del podio. Telecronaca come sempre affidata ad Alessio Piana e Jacopo Zizza.

Diretta streaming

In alternativa, si potrà seguire la contesa in diretta streaming (previo abbonamento) sulla piattaforma Discovery+, integralmente e senza interruzioni pubblicitarie.

Aggiornamenti su Corsedimoto

Tra sabato e domenica su Corsedimoto.com troverete costanti aggiornamenti che racconteranno le fasi salienti dell’evento.

Il palinsesto delle dirette TV su Eurosport 2

Sabato 20 aprile:

14:30-16:45 Partenza

18:05-20:20

Domenica 21 aprile:

00:00-12:30

14:00-15:30 Arrivo (bandiera a scacchi alle 15:00)