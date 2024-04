Guido Pini, che guaio al gomito “Non so quando potrò rientrare”

Dopo un piccolo infortunio appena lasciato alle spalle, arriva una vera tegola per Guido Pini. Frattura del gomito per il giovane pilota toscano, incappato in un incidente a Jerez mentre stava svolgendo i test in preparazione al suo secondo anno in Red Bull Rookies Cup. Sembrava una cosa da poco, invece i successivi controlli a Barcellona, incluse risonanza magnetica e TAC, hanno mostrato un quadro ben diverso. Esordio Moto3 JuniorGP a Misano, annullato, ma sembra debba saltare almeno anche le quattro gare successive… Un 2024 quindi già in salita per Pini, che non ha una data di rientro.

Guido Pini spiega l’incidente

“Era il secondo giorno di test Red Bull Rookies Cup, il primo turno del pomeriggio” ha raccontato Guido Pini a Corsedimoto. “Alla curva 11 ho perso l’anteriore, forse perché sono entrato un po’ troppo forte: l’ho tenuta ma sono finito nella ghiaia, ho cercato di fermarmi ma non ci sono riuscito e sono andato contro la barriera. La prima cosa che ho sbattuto è stato il gomito sinistro.” Come detto, inizialmente sembrava solo un colpo, esami più approfonditi hanno invece mostrato proprio una frattura. Ora fermo obbligatorio prima dei prossimi controlli per decidere quando iniziare la fisioterapia.

Quando tornerà in azione?

I tempi di recupero per una lesione di questo tipo non sono brevi. Non serve un intervento chirurgico, ma è necessario appunto attendere che si sistemi. “Abbiamo almeno quattro settimane di stop più il recupero, non so quando potrò rientrare” ha ammesso Guido Pini. Davvero non ci voleva dopo tutta la preparazione verso una sfida importante. Era tutto pronto dopo la recente presentazione della squadra, nata dal progetto 72Motorsports di Emilio Alzamora in collaborazione con il team Artbox, con Pini freccia tricolore in cui venivano riposte da subito grandi speranze. Ora invece si può solo attendere.

Foto: Social