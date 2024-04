24H Motos Le Mans: Claudio De Stefano, un sogno in frantumi

Claudio De Stefano è presente nella entry list della 24H Motos ma non gareggerà. Il team Slider Endurance ha deciso puntare su un pilota francese lasciando a casa il giovane romano. Claudio De Stefano è chiaramente dispiaciuto ma vuole evitare ogni possibile ed eventuale polemica. A volte nella vita “si chiude una porta e si apre un portone” come cita un proverbio ed proprio ciò che si augura in questo momento, come racconta a Corsedimoto.

Claudio De Stefano, perché non parteciperai alla 24H Motos Le Mans?

“Abbiamo fatto i test Pre Le Mans. Il primo giorno ho girato poco perché era bagnato. Non conoscevo la moto, la pista e non pensavo di non essere andato male. Ho fatto alcuni giri pure il secondo giorno e credevo di meritarmi il posto invece la squadra ha scelto di puntare su un pilota di casa. Chiaramente mi sarebbe piaciuto molto correre a Le Mans, una gara molto prestigiosa. Spero di avere di nuovo questa occasione in futuro, chissà”.

Sei comunque a Le Mans per vedere la gara?

“Molti mi avevano consigliato di andarci ma ho preferito evitare. Mi farebbe troppo male andare a vedere gli altri che gareggiano mentre io sono in tribuna da spettatore. Ho preferito concentrarmi subito su altri progetti”.

Cosa fai ora?

“Quest’anno gareggio in Supersport nel Campionato Spagnolo. Nel primo appuntamento ho fatto solo le libere perché poi in qualifica mi si è rotto il cambio però è bastato un turno per farmi notare. Mi è stata ventilata la possibilità di fare la JuniorGP, non da Misano, ma stiamo valutando per le prossime. Questa cosa mi ha subito ridato il sorriso e caricato al massimo”.

Perché hai scelto di gareggiare in Spagna?

“Per vari motivi. L’ambiente mi piace molto e poi se si vuole sperare di andare avanti è bene conoscere anche le piste fuori dall’Italia e correre con regolamenti uguali a quelli del Mondiale. Credo che ci siano maggiori prospettive e possibilità di crescita. In Spagna mi sono trovato subito benissimo con tutti, alle gare è pieno di gente: si sta bene”.

Iscriviti al nostro canale YouTube CorsedimotoTV