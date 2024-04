Il Mondiale Endurance riscuote sempre si più interesse tra i piloti italiani. Il prossimo week-end a Le Mans scatterà il campionato con la prestigiosa 24H Motos. Al due team italiani e ben 15 piloti della nostra nazione, più il sammarinese Luca Bernardi. Nella EWC Niccolò Canepa con Yamaha Yart e Christian Gamarino su Kawasaki Webike Trickstar. Entrambi sono campioni del mondo in carica anche se di classi diverse. Con ogni probabilità si sfideranno per il titolo iridato assieme ai loro compagni di squadra.

Tanti gli italiani presenti nella Superstock. Alcuni sono all’esordio nel Mondiale Endurance, altri hanno già una lunga esperienza e due sono campioni del mondo in carica della categoria.

Tra le squadre, suscita un grandissimo interesse il team italiano Aviobike, ora by M2 Revo con l’Aprilia. La squadra, alla settima partecipazione consecutiva, schiera il sammarinese Luca Bernardi con il suo compagno di squadra del CIV Samuele Cavalieri, più Kevin Calia e Francesco Cocco. Calia l’anno scorso aveva vinto il titolo Superstock con il team 33 Louit April Moto assieme a Gamarino e Simone Saltarelli, rimasto fedele alla squadra francese che avrà anche Flavio Ferroni. Al folto gruppo degli italiani negli ultimi giorni si è aggiunto anche Alessandro Delbianco in sostituzione di Maximilian Scheib al team Pit-Lane Endurance Yamaha.

Luca Vitali a Le Mans gareggerà del team GT Endurance. Esordio nell’ Endurance per Doriano Vietti Ramus che nella Pirelli Cup corre su Aprilia mentre nelle gare di durata sulla Yamaha del P 3 Art Best of Bike. Kevin Manfredi ormai è uno dei veterani della categoria ed anche quest’anno gareggia per il Wojcik Racing Team, al debutto su Honda.

Sempre fedele all’ “ala dorata” lo storico team Italiano Honda No Limits che ha tra i suoi piloti Lorenzo Gabellini, reduce dal convincente esordio stagionale al CIV. In squadra con lui i francesi Joan Nigon, Alexis Masbou e l’austriaco Philipp Steinmayr. Matteo Giacomazzo correrà con la Suzuki di Jma Racing Action Bike mentre Christian Napoli con la Kawasaki del Team Racing 85 by Soleane.

Competano la numerosa pattuglia italiana Jacopo Cretaro e Claudio De Stefano su Honda team Slider Endurance.

