Gamarino fedele a Kawasaki: in verde anche nelle gare nazionali

Christian Gamarino da quest’anno è pilota ufficiale Kawasaki nel Mondiale Endurance con il team Webike TRICKSTAR e gareggerà su una Ninja ZX-10 RR anche in ambito nazionale, con il supporto di Kawasaki Italia. Il pilota ligure ha rinnovato l’accordo con il Team MC7 Corse di Matteo Colombo e la partnership con SB Corse Management di Simone Bosco per le competizioni nazionali. Dopo essere stato tra i principali protagonisti delle ultime edizioni del National Trophy su Aprilia ed aver sfiorato il titolo nel 2023, quest’anno farà solo alcune wild card. Parteciperà invece ai cinque round della Pirelli Cup, una serie in piena crescita con la presenza di piloti molto veloci. La prima tappa si correrà sul circuito di Vallelunga il 28 aprile.

“Sono felice di continuare a lavorare con la stessa squadra a un progetto però completamente rinnovato – commenta Christian Gamarino – Ringrazio la squadra per aver accolto con entusiasmo la mia proposta. I primi test svolti qualche giorno fa a Cremona ci fanno ben sperare. Tra l’altro, siamo stati i primi a provare la nuova configurazione del tracciato e, pur non avendo riferimenti sui tempi, siamo riusciti a fare un ottimo lavoro di messa a punto sulla nostra nuova Kawasaki. Ho voluto fortemente dare continuità all’impegno già preso con Kawasaki e con Pirelli nel Mondiale Endurance anche per le gare in Italia e sono molto curioso di vedere come andrà”.

Intanto in questi giorni Christian Gamarino è a Le Mans per i test ufficiali in vista della mitica 24 Ore. Tra l’altro sono in Francia anche gli altri piloti italiani che quest’anno parteciperanno al Mondiale Endurance. Per molti di loro è una settimana veramente intensa: prima a Le Mans poi il primo round del CIV a Misano.

