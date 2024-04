Riparte il CIV Superbike: tutti contro Michele Pirro

Finalmente si parte! Superate le vacanze e annesse “scorpacciate” pasquali, questo fine settimana al Misano World Circuit Marco Simoncelli il CIV Superbike riaccenderà i motori per il primo dei 6 round previsti dal calendario 2024. In una stagione del Campionato Italiano Velocità all’insegna dell’ingresso di Dunlop in qualità di title sponsor/fornitore unico di pneumatici, della novità del monomarca PreMoto3 targato Honda NSF250R, con oltre 130 iscritti complessivi in tutte le categorie, la top class nazionale vede registrare l’adesione di 15 piloti e 6 case costruttrici. Si apre ufficialmente la caccia all’erede di Lorenzo Zanetti.

Riparte il CIV Superbike

Conquistato non senza polemiche il primo titolo tricolore della carriera, come risaputo Lorenzo Zanetti ha preso la decisione di cimentarsi nella nuova ambiziosa sfida rappresentata dal campionato tedesco IDM con Triple M Frankfurt Ducati, aprendo la sfida su chi potrà succedergli nell’albo d’oro. Questa è soltanto una delle tematiche d’interesse di un CIV SBK 2024 capace di mantenere inalterata la sua assenza. Nei canonici 6 round da doppia gara ciascuno, la storia insegna che la costanza di rendimento risulterà un fattore determinante nella rincorsa al #1. Vietato dunque commettere sbavature. Uno zero, con 12 gare soltanto da disputare da qui a settembre, potrebbe non esser più recuperabile…

15 piloti, 6 case

Lo schieramento di partenza presenta numeri in linea con il recente passato: 15 piloti iscritti a tempo pieno in rappresentanza di 6 costruttori. Ducati, dominatrice indiscussa delle ultime stagioni, dovrà difendersi dagli assalti di Aprilia, Yamaha e Honda in particolare. Ben impegnate anche Suzuki e BMW, tutte con squadre e piloti di livello dai propositi ambiziosi.

La (doppia) missione di Michele Pirro

Inevitabilmente, Michele Pirro si pone con i favori del pronostico sempre con i colori Barni Spark Ducati. Fino all’ultimo rivale di Lorenzo Zanetti nel 2023, andrà all’assalto di quella personale decima corona al CIV sfuggitagli lo scorso anno nel discusso epilogo di Imola. Un risultato che consentirebbe al collaudatore Ducati MotoGP di riscattare l’ultima cocente delusione e, non da meno, avvicinare Tarquinio Provini (11 titoli) al secondo posto nella classifica dei piloti più vincenti della serie. Accanto a lui Marco Barnabò ha rinnovato la fiducia ad Alberto Butti. Salutato Zanetti, i Campioni in carica di Broncos Racing Ducati puntano su Roberto Mercandelli, atteso al debutto sulle 1000cc dopo una prolungata militanza nel CIV Supersport.

Gli attesi protagonisti

Nuova M2 Aprilia ripone le proprie speranze ancora in Luca Bernardi e Samuele Cavalieri, entrambi in evidenza nei test ufficiali pre-campionato dello scorso 18-19 marzo e indicati dai più come principali antagonisti di Michele Pirro. Curiosità riposta nel nuovo corso Yamaha con Alessandro Delbianco e Riccardo Russo sotto le insegne DMR Racing. Discorso analogo per la nuova CBR RR-R, schierata principalmente dalla Scuderia Improve con Luca Vitali. Restando in casa Honda, tutte le compagini di riferimento (Improve più TCF con Simone Saltarelli e The Blacksheep con Flavio Ferroni) potranno inoltre usufruire delle concessioni “in stile WSBK” varate dal promoter FMI. Sodalizio ormai collaudato quello tra Penta Suzuki e Kevin Manfredi: nonostante sia un po’ in là con gli anni, la GSX-R si sta dimostrando ancora incisiva in configurazione CIV SBK. Infine, BMW si affiderà addirittura a 3 team: SLP con Gianluca Sconza (il più giovane al via classe 2003) e Lorenzo Gabellini (chiamato all’ultimo al posto di Alessandro Arcangeli), Bike&Motor con Daniele Zinni e 322 Racing con Jarno Ioverno (classe 2002).

CIV SUPERBIKE 2024 – ENTRY LIST

Il via a Misano con la novità della mescola supersoft

Con questi valori in campo, sulla carta, il CIV Superbike affronterà l’imminente primo round di Misano. Sabato 6 aprile la disputa di Gara 1 e l’indomani Gara 2. Entrambe visibili su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming previo abbonamento sulla piattaforma FedermotoTV. Se sul fronte del regolamento tecnico resta confermato l’utilizzo della centralina unica MoTec, in vigore dal 2021 a questa parte, un occhio di riguardo verrà rivolto alle gomme. Il fornitore unico Dunlop introdurrà infatti la “VAL33”, la nuovissima specifica supersoft di tipo multilap utilizzabile esclusivamente nei 2 turni di qualifiche ufficiali. Considerando il singolo set a disposizione per l’intero week-end, piloti e squadre dovranno studiare la strategia perfetta per il time attack. Con tutte le incognite del caso. Una mossa fortemente voluta in favore dello spettacolo.

Photo credit: Salvatore Annarumma