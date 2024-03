Mercandelli & Salvadori: attenti a quei due

Dall’esordio datato 2019, il Broncos Racing Team è passato in pochi anni da squadra emergente a plurivittoriosa. Il titolo National Trophy 1000 2020 con Agostino Santoro, seguito da un cospicuo numero di vittorie-e-podi di tappa, fino alla conquista del CIV Superbike 2023 con Lorenzo Zanetti. Al netto di quanto si sente dire in giro per gli strascichi polemici di qualche singolo episodio (vedi Imola 2023), la formazione di Luca Conforti è ormai una delle realtà più consolidate nel circus del Campionato Italiano Velocità. Frutto di un filo diretto con Ducati e la disponibilità di tecnici preparati e di alto livello. Raggiunta la definitiva consacrazione, per questo 2024 rilancerà la sfida con novità di rilievo e qualche certezza.

Mercandelli rookie di lusso nel CIV Superbike

Complice il passaggio al campionato tedesco IDM dell’insostituibile Zanetti, nel CIV SBK si ripartirà da un foglio bianco. Il Broncos Racing Team ha deciso di puntare su Roberto Mercandelli, rookie (si fa per dire: 30 anni) di lusso con all’attivo 8 vittorie, 10 podi e il secondo posto 2021 nel CIV SSP. Al rientro da un brutto infortunio alle vertebre rimediato al Mugello lo scorso mese di settembre, gli verrà concesso tutto il tempo di imparare e crescere al debutto con la Panigale V4 R Campione d’Italia: “Per me è tutto nuovo, sto cercando di cucirmi addosso la moto e le gomme. Il mio stile di guida è ancora da ‘seicentista’. A livello fisico non sono del tutto al top, anche se ormai son passati 7 mesi dall’incidente. Sono un po’ rigido in sella, ma fiducioso di arrivare preparato all’inizio della stagione” ha detto Mercandelli ai microfoni di CorsedimotoTV.

Momento-verità per Salvadori nel National Trophy 1000

Come si suol dire: “Ora o mai più”. Si profila la stagione del definitivo dentro-o-fuori per Luca Salvadori nel NT 1000, al terzo anno di fila nei ranghi Broncos Racing Team. Dopo averlo sfiorato in svariate occasioni, il celebre pilota-Youtuber andrà senza mezzi termini all’assalto del primo titolo in carriera nel trofeo gestito dal Motoclub Spoleto con una V4 R ex-Go Eleven WSBK. Ma non solo, perché si cimenterà in altre ambiziose sfide in differenti palcoscenici: “O la va o la spacca! Sono carico, spero che sia finalmente l’anno buono nel National 1000. Sempre con Broncos correrò nel Campionato Italiano Velocità in Salita con una V4 S e stiamo ancora in attesa di ricevere il via libera per partecipare a qualche gara dell’IRRC per iniziare a prendere dimestichezza con le corse su strada” ha ammesso Salvadori a CorsedimotoTV.

Broncos Racing Team con 6 piloti nel 2024

Parallelamente a CIV Superbike e National Trophy 1000, il Broncos Racing Team ha confermato l’impegno anche nel CIV Supersport. Anzi, raddoppiato. Ebbene, oltre ai riconfermati Simone Saltarelli e Andrea Giombini, Luca Conforti ed i suoi allestiranno una struttura “satellite” (ribattezzata Broncos Junior Team, QUI i dettagli) per la crescita dei giovani Mattia Capogreco ed Emanuele Tonassi con le Panigale V2 vestite di giallo, raggiungendo così l’invidiabile numero di 6 piloti sotto gestione nell’arco di una singola stagione.

Photo credit: Dani Guazzetti