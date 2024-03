Andrea Iannone, che inizio in Superbike: “Non me lo aspettavo”

Il weekend di Andrea Iannone in Catalunya è terminato con una caduta in Gara 2 che lascia molto rammarico al pilota e al team Go Eleven. Era comodamente in quarta posizione e probabilmente sarebbe riuscito a conservarla fino alla fine, però è scivolato e ha dovuto ritirarsi. Davvero un peccato, perché si era confermato molto competitivo anche a Barcellona: quarto in Gara 1 e secondo nella Superpole Race. Sta continuando a dare prova del suo valore dopo i quattro anni di squalifica che lo hanno tenuto lontano dalle corse.

Superbike Barcellona, il bilancio Iannone

Nonostante la caduta lo abbia privato di un altro risultato positivo, The Maniac è molto soddisfatto della sua competitività e ha spiegato cosa lo abbia portato a cadere in Gara 2: “Alla fine sono felice di come è andato il weekend. Rispetto a sabato abbiamo trovato qualcosa di positivo al posteriore, ma abbiamo perso un po’ all’anteriore e quindi ho faticato di più con la gomma durante la gara. Questo è il gioco, abbiamo rischiato per migliorare e non siamo migliorati quanto volevamo. Comunque abbiamo fatto esperienza e abbiamo raccolto informazioni. Per me questo round era difficile, non avevo esperienza con queste gomme. Alla fine del weekend posso dire di aver imparato e sono contento“.

Nella Superpole Race è stato lesto ad approfittare del sorpasso all’ultima curva di Toprak Razgatlioglu su Alvaro Bautista per infilare anche lui lo spagnolo. Un tipo di gara che gli piace: “La Superpole Race è come un combattimento di boxe – commenta – è incredibile. In ogni curva ci sono sorpassi, è divertente che ci siano tutte queste battaglie e sono felice del mio risultato. Sono appena tornato e non mi aspettavo di essere a questo livello al secondo round. Tutto il team deve essere felice, continuando a lavorare e a migliorare. Quando sei vicino a chiudere il gap, gli ultimi dettagli sono sempre difficili da sistemare“.

Andrea felice dei primi passi in SBK

Iannone non immaginava che sarebbe stato così veloce da subito in questa prima esperienza nel Mondiale Superbike: “Sono molto sorpreso e al tempo stesso mi sto divertendo. Spero di continuare così e migliorare gara dopo gara. Sono quinto nella classifica generale, però adesso è presto per pensarci. Siamo solo al secondo round, ora è importante ottenere il massimo in ogni gara. Ora non voglio pensare al campionato, sono focalizzato su fare esperienza e cercare di fare progressi. Questa è la realtà“.

Il prossimo appuntamento del calendario del WorldSBK è al TT Assen, pista in cui ha corso per tanti anni nel Motomondiale ma che affronterà per la prima volta con la Ducati Panigale V4 R: “Vedremo, ho bei ricordi di Assen. È una buona pista, è storica. Non ci ho mai corso con una moto Superbike e non vedo l’ora di farlo. Spero che faremo un weekend positivo“.

Foto: Instagram Team Go Eleven