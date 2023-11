Lorenzo Zanetti volta pagina: nell’IDM con Ducati Triple M Racing

Lorenzo Zanetti volta pagina ma resta con Ducati. Il campione italiano in carica parteciperà all’ IDM con Triple M Racing Ducati Francoforte insieme a Marc Moser, un pilota di grande esperienza.

Ducati rientrerà dunque nel Campionato Internazionale Motociclistico Tedesco grazie al coinvolgimento dei concessionari tedeschi e per farlo ha deciso di puntare proprio su Zanetti. Ducati allarga così, ulteriormente, i propri orizzonti. Nell’IDM saranno presenti quindi otto case motociclistiche: BMW, Yamaha, Honda, Kawasaki, Triumph, MV Agusta, KTM e Ducati.

Lorenzo Zanetti si lascia alle spalle un 2023 particolare, da assoluto protagonista nel CIV Superbike ma con un finale burrascoso, condito da tante polemiche per l’incidente in cui è rimasto coinvolto Michele Pirro. Ducati rientra nell’IDM per cercare di vincere e si affida ad un pilota di grandissima esperienza.

“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di questo ambizioso progetto del Ducati Frankfurt Triple M Racing – commenta Lorenzo Zanetti – gareggerò per un team con una esperienza maturata nell’IDM, nel Campionato Europeo Superstock e nel paddock del Campionato Mondiale Superbike. Conosco molto bene la Panigale V4R e sono convinto di poter aiutare la squadra a raggiungere gli obbiettivi prefissati. Conosco già molto dei circuiti in cui si corre IDM ed anche se la prima gara non si svolgerà prima di maggio, non vedo l’ora che inizi la stagione”.

Al netto dei fatti di Imola, il CIV Superbike perde uno dei suoi principali protagonisti. Al suo posto nel team Broncos gareggerà Roberto Mercandelli. Oltre a lui non si sarà se quali new entry ci potrebbero essere e quali piloti lasceranno invece il campionato italiano. Si vocifera l’arrivo di un team dal National Trophy con moto Aprilia. Difficilmente si vedranno invece delle BMW, almeno ad alti livelli visto che la centralina Motec non si sposa troppo bene con i motori tedeschi.

Foto Ducati Triple M