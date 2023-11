MotoGP, Bagnaia promuove la nuova Ducati: “Non ho dubbi”

La stagione MotoGP 2023 è ufficialmente terminata e Francesco Bagnaia è sicuramente quello che va in vacanza più felice, avendo vinto il suo terzo titolo mondiale. Oggi ha concluso l’ultima “fatica” completando il test a Valencia (11° tempo), dove ha provato la Ducati versione 2024 con alcune novità che lo fanno essere ottimista per il prossimo anno. Una su tutte il motore, che è stato rivisto e che ha ricevuto commenti positivi.

MotoGP, test Valencia: i commenti di Bagnaia

Bagnaia al termine della giornata ha parlato a Sky Sport MotoGP delle prime impressioni sulla Desmosedici GP24: “Sono contento che la stagione sia finita e di potermi riposare, lasciando andare un po’ di pressione. Con il motore nuovo e la moto nuova mi sono trovato bene. È un buon punto di partenza. Sarà fondamentale lavorare su certi aspetti, ma rispetto allo scorso anno non c’è il dubbio se vada bene o no. Mi sono trovato bene, mi è piaciuta. Ha dei pro e dei contro, come sempre, però per me ha un grandissimo margine di crescita“.

Il pilota piemontese ritiene che non servano grandi interventi sulla nuova Ducati, però preferisce aspettare il test a Sepang per giudizi più completi: “Ci saranno da fare piccoli step. C’è da fare un po’ di lavoro in erogazione, ma quando le cose nascono bene e sono meglio… Invece gli ultimi due anni sono stati molto complicati per via del motore. Non voglio cantare vittoria già adesso, bisogna aspettare la Malesia che è un banco di prova molto più importante. Comunque sono soddisfatto, sia con gomme nuove sia con quelle usate siamo sempre stati molto veloci e costanti, anche alla fine con gomma finita. Sono contento“.

Pecco sente di aver fatto dei passi avanti in inserimento di curva, un aspetto sul quale voleva assolutamente progredire: “Oggi siamo migliorati molto nella fase di ingresso, anche rispetto alla gara. Ci mancava un feeling così in frenata. Molto bene, sono contento. Comunque è molto presto per parlare e Valencia non è un grande banco di prova per testare le moto. Bisogna attendere e andare su una pista con poco grip“.

Foto: Valter Magatti