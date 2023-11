MotoGP Test Valencia: Acosta che spettacolo, Marc Marquez vola

Non è assurdo dire che è la giornata di test MotoGP che ha suscitato più curiosità da lungo tempo. Marc Marquez era l’attesissimo protagonista: per le prime dichiarazioni bisogna aspettare l’anno nuovo, ma sono arrivate le prime immagini del suo debutto con la Ducati azzurro Gresini (piazzandosi per un po’ anche al comando!). Non è stato l’unico degno di interesse, date un’occhiata all’immagine in alto: l’esordiente Pedro Acosta sta già iniziando a regalare spettacolo in sella alla sua GASGAS RC16! Il bicampione del mondo, nonostante una scivolata, inizia col piede giusto. Lavoro più tranquillo invece per gli altri “esordienti” con le rispettive nuove moto, chi ha chiuso davanti in questa giornata unica di test? Di seguito la classifica finale.

Test Valencia, tempi ed immagini del mattino

MotoGP, il pomeriggio

Mentre Raul Fernandez e Vinales hanno iniziato la seconda metà di giornata dettando il passo (il #12 infine sarà il migliore di giornata), Aleix Espargaro si è fermato prematuramente. Ha concluso la stagione 2023 col dolore alla gamba sinistra infortunata nell’incidente con Oliveira (ricordiamo, per lui frattura della scapola) nel GP Qatar, una situazione che inevitabilmente si è portato dietro anche oggi. Il pilota spagnolo si recherà alla Clinica Dexeus di Barcellona per esami più approfonditi, ora ha tutto l’inverno per recuperare al meglio. Di conseguenza Aprilia procede con due soli piloti ufficiali ed il tester Savadori, col chiacchierato telaio in carbonio che non si era ancora visto.

Ecco qui una prima immagine di questa novità. Dopo mesi di prove, per Aprilia si tratta del debutto in un test ufficiale. In casa Honda il prototipo 2024 è a disposizione non solo del duo ufficiale, ma anche dei due piloti LCR, quindi Zarco e Nakagami. KTM (con Dani Pedrosa sempre attento osservatore tra squadra ufficiale e GASGAS Tech3) sta lavorando su tante aree per ridurre sempre di più il gap dalle Ducati. Aerodinamica, motore, elettronica, un nuovo scarico, oltre al noto telaio in carbonio, sono i punti interessanti per il marchio austriaco. Ma senza far notare troppo i dettagli, come dimostra la livrea “zebrata” della RC16 di Jack Miller.

In Ducati la priorità è il nuovo motore, presente sulle GP24 a disposizione di Bagnaia, Bastianini e della coppia Pramac, ovvero Martin e Morbidelli. In Yamaha il nuovo arrivato Rins ha provato nel pomeriggio alcune novità sulla M1 (incluso un nuovo telaio, uno solo da “dividere” con Quartararo). Una moto che oggi sembra accusare più degrado del previsto alla gomma posteriore… Per Jorge Martin segnaliamo ben due incidenti: il primo al mattino alla curva 10, il secondo a metà giornata alla curva Nieto. Non mancheranno però altri tre incidenti nell’ultima ora, a partire dal neo pilota LCR Honda Johann Zarco, giù alla curva Terol. Segue poi la prima scivolata in MotoGP per l’esordiente Pedro Acosta, a terra alla Doohan, infine l’ultimo incidentato è Brad Binder, giù alla curva 5 quando arrivava in casco rosso.

La classifica finale

Foto: motogp.com