MotoGP Test Jerez, ore 13: tante prove per Honda e Yamaha

Dopo il weekend mondiale, tocca alla giornata unica di test ufficiali per la MotoGP a Jerez, non senza prove soprattutto per quanto riguarda Honda e Yamaha. Le due case giapponesi stanno cercando di sfruttare al massimo le concessioni per cercare di ricucire il gap dalle case europee, ce la faranno? Alle 13:00 comandano quattro Ducati, segue la prima KTM guidata da Brad Binder: ecco com’è andata finora e qualche immagine.

Giorno di prove a Jerez

In casa Ducati l’obiettivo principale è risolvere il problema delle vibrazioni sulla Desmosedici. Prove di ciclistica quindi per i piloti in rosso, in primis col duo factory Bagnaia-Bastianini. A referto un incidente alla curva 7 per il pilota #23, senza conseguenze. “Il problema delle vibrazioni è stato parzialmente risolto nel weekend a Jerez, ma ancora qualcosa manca, stiamo investigando” ha ammesso Davide Tardozzi a Sky Sport MotoGP. Ha parlato poi anche del freno posteriore a pollice di Marc Marquez. “Non l’ha mai usato, noi riteniamo sia importante per la Ducati, soprattutto in accelerazione, e oggi lo sta provando” ha dichiarato.

Honda invece ha già portato in pista due nuovi prototipi della RC213V, provati da Bradl nel weekend di gara, uno affidato a Zarco e l’altro a Nakagami, mentre Marini sta testando un telaio aggiornato. Lavoro su sospensioni e forcelle in casa KTM, mentre si vede già una nuova carena in casa Yamaha, provata sia da Quartararo che da Rins, assieme ad un rinnovato cupolino, come dimostrano queste immagini, oltre a quella in copertina.

La classifica alle 13:00

Foto: Dorna Sports