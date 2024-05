Mondiale Femminile: Mallory Dobbs arriva dal MotoAmerica

Emily Bondi, Mallory Dobbs ed Ana Carrasco sono alcune tra le protagoniste più attese del WorldWCR, il Mondiale Femminile che si aprirà a Misano nell’ambito dell’Emilia Romagna Round del Mondiale Superbike. Ana Carrasco non ha bisogno di presentazioni. Come tutti sanno è la Campionessa del Mondo Supersport 300 del 2018, ha gareggiato nel Motomondiale quindi è certamente la super favorita.

“È importante che Dorna e la FIM cerchino di aiutare tutte le donne pilota quindi il mondiale femminile è molto utile. Si tratta della prima edizione in assoluto e tutti stanno cercando di spingere le donne pilota. Sono una delle migliori motocicliste al mondo penso che sia positivo per me provare a partecipare al campionato al suo primo anno. È importante che il campionato raggiunga il massimo livello possibile”.

La pilota francese Emily Bondi è alla sua seconda stagione nelle corse motociclistiche. Ha vinto la Coppa Femminile 600cc del Campionato Francese ed ora è pronta a debuttare sulla scena internazionale. “È fantastico essere sulla scena mondiale visto che è solo il mio secondo anno di gare – commenta Emily Bondi – incredibile! Mi sto allenando assieme a Johann Zarco, ho un ottimo rapporto con lui e giriamo spesso assieme. Mi aiuta molto dal punto di vista mentale e sulla moto. Per me è molto importante avere il supporto di un pilota come lui e ricevere i suoi consigli visto che è uno dei migliori al mondo”.

La trentenne americana Mallory Dobbs arriva invece dal MotoAmerica Supersport e non ha mai gareggiato nel vecchio continente “In realtà non sono proprio mai stata in Europa. Sono uscita dagli Stati Uniti solo due volte nella mia vita e per andare in Messico. È davvero emozionante andare in Europa, vedere i posti e correre su alcuni circuiti iconici, quelli che di solito vedo in tv. Puntiamo molto in alto. L’anno scorso ho corso nel MotoAmerica Supersport ed ho delle aspettative importanti anche se non conosco nessuna delle mie prossime avversarie. Vedremo quando scenderemo in pista e inizieremo a fare i tempi”.

Foto WorldSBK