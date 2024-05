MotoGP, Rins ridimensiona la gara di Quartararo: “Non così fantastica”

Il Gran Premio di Francia 2024 non sarà sicuramente un evento da ricordare per Alex Rins, ritirato nella Sprint e poi quindicesimo (penultimo al traguardo) nella gara lunga dopo aver scontato anche una long lap penalty. Sperava di poter essere un po’ più competitivo e, lasciata la Francia, non vedeva l’ora di venire in Italia per il test che Yamaha ha programmato per cercare di migliorare la M1.

MotoGP, Quartararo veloce a Le Mans? La risposta di Rins

Migliore è stato il weekend di Fabio Quartararo, che è anche riuscito ad accedere direttamente al Q2 delle Qualifiche. Dopo il decimo posto di sabato, domenica era riuscito a trovarsi in sesta posizione prima di cadere e buttare via un buon risultato. Il campione MotoGP 2021 si è detto contento delle sensazioni avute alla guida della M1 e del passo che era riuscito a tenere.

Rins, però, ritiene che la prestazione di Quartararo non debba illudere: “La gara di Fabio non è stata fantastica come è stata dipinta – riporta Speedweek – e fondamentalmente stiamo entrambi lottando con gli stessi problemi. Io vedo i suoi dati e lui vede i miei. Posso dire dove sono più veloce e dove lo è lui“.

I problemi di Alex

L’ex pilota Suzuki e LCR Honda non ha potuto mostrare il suo potenziale nella gara a Le Mans: “Alla partenza – spiega – il mio dispositivo non ha funzionato correttamente e ho avuto un’impennata. Successivamente, ho provato a lungo a superare Luca Marini, ma ci sono riuscito solo dopo un po’. Ho avuto problemi ai freni e ho avuto degli slittamenti enormi. Ci siamo dovuti accontentare di raccogliere informazioni per trovare delle ricette per rendere la moto più veloce“.

I due giorni di test al Mugello di questa settimana dovrebbero Rins, Quartararo e il team Monster Energy Yamaha. A differenza della Honda, anch’essa in Italia ma che sembra brancolare nel buio, la casa di Iwata ha individuato la direzione in cui vuole andare grazie al lavoro del nuovo direttore tecnico Massimo Bartolini. Chiaramente, serve del tempo per apportare i cambiamenti necessari e avere una svolta netta.

Foto: Yamaha MotoGP