MotoGP, contatto Espargaró-Zarco: rissa sfiorata in Direzione Gara

Dopo l’entusiasmante weekend di Austin, Aprilia deve accontentarsi dei 7 punti raccolti da Maverick Vinales nel GP di Jerez. Domenica di MotoGP a dir poco deludente per Aleix Espargaró, che deve rientrare ai box senza tagliare il traguardo, in seguito ad un contatto con la Honda di Johann Zarco in curva 5. Non sono mancati attimi di nervosismo anche in Direzione Gara, con il francese che ha criticato l’operato di Freddie Spencer fino ad essere invitato fuori la porta…

Jerez da archiviare per Aleix

La tappa andalusa non ha sorriso al veterano della classe MotoGP, incassando due ritiri nella Sprint e nella gara tradizionale. Prima cade al via della Sprint Race, poi replica in gara mentre era in lotta per la zona punti. Un incidente che si è concluso con il pilota Aprilia fuori dai giochi in un momento clou per decidere il suo futuro. “Sono partito malissimo a causa di problemi alla frizione“, ha spiegato Aleix Espargaró nel debriefing. “Ho perso tante posizioni. In più Zarco e Morbidelli sono andati a sbattere più volte contro la mia moto. Lo abbiamo visto con Maverick e Pedro. Se fai una brutta partenza è molto difficile recuperare. Il ritmo non è più così importante. Se rimani tra i primi cinque nei primi due giri, rimani lì per il resto della gara. Sfortunatamente, ho perso troppe posizioni alla partenza“.

Il contatto con Zarco

Dopo essersi ritrovato 17° al secondo giro, il pilota di Granollers ha provato a recuperare alcune posizioni, incontrando sulla sua strada Johann Zarco. A metà gara perde l’anteriore, tocca Johann Zarco nel tentativo di sorpasso alla curva 5, ma finiscono entrambi al suolo. Un contatto che li porta entrambi in Direzione Gara per discutere una possibile sanzione ai danni di Espargaró. “Ho detto a Johann che stavamo lottando per il 15° posto, che mi aveva toccato tre o quattro volte e che avrebbe dovuto avere più rispetto. Lui mi ha detto ‘è il mio modo di guidare’. Gli ho detto che va bene, ma che non guido così e che per evitare di colpirlo ho frenato troppo, si è bloccato l’anteriore e sono caduto“.

Polemiche in Direzione Gara

Come ha spiegato il veterano della MotoGP, Johann Zarco ha perso le staffe davanti al Pannello degli Steward mentre analizzavano l’azione in video. Il francese della LCR Honda ha alzato la voce nel corso dell’incontro, attaccando Freddie Spencer che, ancora una volta, è bersaglio delle polemiche. “Johann era molto arrabbiato con la Direzione Gara, non per quello che è successo in pista, ma per tante altre cose“, ha raccontato Aleix. “Io ero dalla parte di Johann, non sono contento della situazione attuale, penso che le cose possano essere gestite in modo migliore“.

Ad un certo punto dell’incontro il dibattito si è surriscaldato ed è stato allora che Aleix ha deciso di intervenire, portando fuori Zarco per calmarlo. “Non bisogna perdere i nervi… in Qatar mi sono lasciato trasportare dalle emozioni. Non sono stato professionale nell’incidente che ho avuto con Morbidelli e ho imparato da questo episodio. Quando ho visto Johann farlo, l’ho preso e l’ho portato fuori con me, ho cercato di aiutarlo, ma capisco perfettamente Johann…“.