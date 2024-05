MotoGP, Bezzecchi che delusione: due errori e tanti rimorsi

Tanta delusione per Marco Bezzecchi al termine del weekend in Francia. È caduto in entrambe le gare e ha buttato via dei buoni risultati. Sabato poteva arrivare almeno terzo, quindi sul podio, e domenica poteva chiudere in top 5/6. Invece, ha concluso il gran premio con 0 punti e tanta amarezza. Un anno fa a Le Mans aveva vinto la sua seconda gara in MotoGP, stavolta non è riuscito neppure ad arrivare al traguardo.

MotoGP Le Mans, la delusione di Bezzecchi

Il pilota del team Pertamina Enduro VR46 ha avuto dei problemi fin dalla partenza dalla seconda fila: “Ho avuto un’impennata che mi ha fatto perdere qualche posizione. Mi sono ritrovato in mezzo al gruppo – riporta Speedweek – e ciò è stato negativo per la mia gara. Inizialmente ero più veloce di Bastianini, sono riuscito a superarlo e ma ha risposto. In curva 6 è andato largo e ho provato il sorpasso. Quando ho accelerato, la ruota anteriore è scivolata“.

Bezzecchi ha perso l’anteriore dopo aver dato gas e vuole capire nel dettaglio perché sia arrivata la caduta: “Succede solo dopo un errore di guida – ha ammesso – ma analizzeremo i dati. In questa stagione la moto tende a sottosterzare e abbiamo avuto questo problema fin dal primo test“. Sicuramente assieme al suo capotecnico Matteo Flamigni avrà avuto modo di studiare e comprendere il motivo che lo ha portato al ritiro.

Il riminese sembra finalmente in crescita con la Ducati Desmosedici GP23 e sarebbe stato positivo coronare il tutto con dei buoni risultati. Domenica non aveva il passo dei primissimi, però aveva lo stesso la chance di fare bene: “Arrivare nei primi cinque sarebbe stato possibile. Non avevo il ritmo dei primi, ma forse potevo stare con Bastianini e Vinales“. In classifica generale è solo decimo con 36 punti, 11 in meno del compagno di squadra Fabio Di Giannantonio. Cercherà di riscattarsi nei prossimi appuntamenti a Barcellona e al Mugello.

Foto: Adrien Poupeau