Il Motomondiale ha appena completato la sua stagione 2023, ma è già 2024 a Valencia. Dopo i test Pirelli di Moto2 e Moto3 infatti tocca alla MotoGP, che mette a referto una giornata unica di prove ufficiali prima della fine delle attività per quest’anno solare. Alle 13:00 comanda la classifica una Aprilia, ma ci sono stati anche i primi veri “debutti”, e non solo dell’iridato Moto2 Pedro Acosta in sella ad una MotoGP… Ecco come sta andando.

Test Valencia, l’inizio di giornata

MotoGP, scatta il 2024

Sono vari i piloti che hanno cambiato moto e colori per la prossima stagione mondiale. Luca Marini è stato il primo ad uscire oggi, prendendosi inizialmente la scena in sella alla Honda RC-V nera. È stato poi anche il turno di Franco Morbidelli con la Ducati Pramac, Alex Rins con la Yamaha M1, Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. Non dimentichiamo che è arrivato anche l’iridato Moto2 Pedro Acosta, presto con un largo sorriso dopo aver provato la MotoGP. Ma l’attenzione maggiore inevitabilmente era davanti al box Gresini Racing per la prima volta di Marc Marquez in sella alla Ducati. Dopo una lunga attesa (molti sono usciti tardi per le basse temperature), il pluricampione MotoGP ha messo a referto il suo debutto con la Rossa. Guardate un po’ che faccia dopo i primi sette giri con la sua GP23…

Non mancano le prime prove da svolgere: in Ducati ad esempio la GP24 presenta aggiornamenti di motore e telaio, non aerodinamici. Stesso discorso anche in casa Aprilia che invece conta su novità di forcellone e chassis. Guardando in KTM, parliamo di novità di aerodinamica, motore, elettronica, oltre al noto telaio in carbonio che Binder e Miller non hanno più smesso di usare da Misano. Il telaio non è disponibile per i ragazzi GASGAS (sono stati distrutti negli incidenti del GP Valencia), ci sono però innesti di personale in Tech3 per garantire un aiuto più ‘ufficiale’. In Honda, sia Mir che Marini hanno anche la moto 2024 con novità a livello di aerodinamica, codone, scarichi, motore. A referto un incidente alla curva 10 per Jorge Martin, una scivolata con gomma fredda. Rischia grosso anche Rins, fortunatamente non ci sono conseguenze per l’acciaccato pilota spagnolo.

MotoGP, le immagini nei “debutti”

La classifica alle 13:00

