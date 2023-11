Basse temperature e vento limitano fortemente l’attività in pista in questa mattina al Circuit Ricardo Tormo di Valencia. Ma lentamente cominciamo a vedere le prime MotoGP in azione. Dopo circa un’ora ci sono cinque piloti con un tempo cronometrato, mentre Marc Marquez ci mette di più a farsi vedere in pista. Da Gresini Racing arriva presto l’immagine della livrea della Rossa numero #93, in seguito il pluricampione MotoGP inizia a correre. Ma non è l’unico protagonista di giornata.

MotoGP 2024, prime immagini

Luca Marini è il primo pilota in assoluto a farsi vedere in pista. L’ex VR46 non vedeva l’ora di prendere contatto con la sua nuova MotoGP. Lo attende una sfida molto impegnativa con Honda, che ha entrambi i piloti ufficiali in azione. Joan Mir, dolorante al collo durante il GP Valencia, ha ricevuto l’idoneità per competere. Prima uscita col nuovo staff, i dettagli.

Franco Morbidelli e la Ducati Pramac sono un’altra novità. L’ex Yamaha inizia una nuova avventura in sella alla Rossa del team campione del mondo con Jorge Martin, suo nuovo compagno di squadra, e Johann Zarco, migrato nel team di Lucio Cecchinello.

Francesco Bagnaia, bicampione MotoGP in carica, è tra i piloti che aspettano ancora per scendere in pista. Ecco intanto la colorazione della sua Ducati.

Ecco anche Alex Rins in azione in sella alla Yamaha M1 e Johann Zarco che ha “ereditato” il suo posto in LCR Honda. Un primo contatto per due dei

2 Immagini

1 di 2

2 di 2 ‘

Prontissimo al via anche Pedro Acosta, che inizia ufficialmente la sua avventura da pilota MotoGP in sella alla GASGAS RC16. Col numero #31, essendo il #37 già del compagno di squadra. Nel box Tech3 s’è visto anche il collaudatore KTM Dani Pedrosa, che osserva sia Augusto Fernandez che il debuttante Acosta.

Foto: Gresini Racing/motogp.com