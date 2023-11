Joan Mir ha vissuto un 2023 da incubo e sembra difficile poter fare peggio l’anno prossimo. Molto dipenderà da lui e molto dipenderà dalla Honda, chiamata a mettere in pista una RC213V totalmente diversa da quella deludente degli ultimi campionati. Tra limiti della moto, difficoltà nell’adattamento, cadute e infortuni il maiorchino non ha dimostrato il suo reale potenziale.

MotoGP, Honda pronta a cambiare: assist dalle concessioni

Quello di oggi è un giorno molto importante, perché a Valencia c’è un test in cui avrà modo di saggiare il prodotto del lavoro svolto da HRC in questi mesi per cambiare radicalmente la situazione. Il team manager Alberto Puig ha annunciato che la moto è completamente diversa da quella provata nel test a Misano Adriatico, dove Marc Marquez non aveva riscontrato miglioramenti e anche lo stesso Mir non era rimasto impressionato.

In Giappone hanno lavorato intensamente sulla RC213V che nel 2024 potrebbe tornare in posizioni migliori anche grazie alle nuove concessioni che sono state annunciate ufficialmente ieri. Inoltre, l’arrivo di Luca Marini dalla famiglia Ducati potrebbe essere di aiuto per portare delle indicazioni utili per lo sviluppo.

Mir con Santi Hernandez

In HRC e nel team Repsol Honda sono in atto diversi cambiamenti e, per quanto riguarda il box, una novità sarà rappresentata dal passaggio di Santi Hernandez a fianco di Mir. Quello che per tanti anni è stato il capotecnico di Marquez adesso lavorerà con l’ex pilota Suzuki, che eredita anche altri tecnici che hanno affiancato l’otto volte iridato finora. Marc nel team Gresini Racing si porterà solo il meccanico Javier Munoz.

Invece, Marini avrà come capotecnico Giacomo Guidotti, che nel 2023 ha lavorato con Joan. Nessuno lo seguirà dal team VR46, quindi il fratello di Valentino Rossi dovrà essere bravo ad adattarsi rapidamente a un ambiente nuovo e a una moto nuova. Vedremo come andranno i primi approcci nel test a Valencia.

Foto: Honda