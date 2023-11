Archiviati i test Pirelli per Moto2 e Moto3 (qui il resoconto), l’attenzione è ora tutta per la giornata unica di test MotoGP a Valencia. Grande curiosità per i cambiamenti, uno in particolare: Marc Marquez in sella alla Ducati Desmosedici, inevitabilmente sarà lui l’osservato speciale. Attenzione però anche all’unico esordiente, il fresco iridato Moto2 Pedro Acosta, al primo contatto con la RC16 dai colori GASGAS. Non saranno le uniche grandi novità: rivediamo la situazione.

MotoGP, le nuove concessioni per il prossimo Mondiale

Verso il 2024

L’entrata del box Gresini non sarà mai stata così affollata. La curiosità chiaramente è alle stesse: come si troverà Marc Marquez con la Ducati, sarà già “amore a prima vista”? Da domani avremo una prima idea della nuova sfida del pilota di Cervera, dall’anno prossimo nello stesso box del fratello Alex, anche lui ex Honda e rinato con la D16. Sarà lo stesso per il pluricampione MotoGP? Fabio Di Giannantonio andrà invece in VR46, sempre con una Ducati e pronto a dire ancora la sua dopo il ben finale di 2023. Luca Marini invece ha chiuso l’avventura con la Rossa di VR46 per lanciarsi con Repsol Honda, un altro cambio piuttosto interessante da tenere d’occhio.

Alex Rins, ancora piuttosto acciaccato per l’importante infortunio di quest’anno, ha appena abbandonato la RC-V ed è pronto a conoscere la Yamaha M1. Franco Morbidelli invece ha proprio lasciato la casa dei tre diapason e inizierà una nuova avventura in sella alla Desmosedici dai colori Pramac. Moto rilevata da Johann Zarco, che invece si metterà alla prova in LCR Honda. Per finire, come detto inizialmente, occhio anche al box Tech3: Pedro Acosta inizierà la sua avventura MotoGP, c’è chi già scommette che non ci metterà molto ad adattarsi alla nuova moto. Unico assente per infortunio è Miguel Oliveira, sostituito sempre dal tester Lorenzo Savadori.

Dove vedere i test MotoGP

La diretta chiaramente sarà garantita dal sito ufficiale motogp.com, disponibile in abbonamento. L’appuntamento però sarà anche su Sky Sport MotoGP e NowTV: il collegamento sarà a partire dalle 9:25, dalle 10:00 alle 17:00 ci sarà la vera attività in pista. Nel corso della giornata, sia sul sito Dorna che sul canale Sky, non mancheranno approfondimenti e curiosità su questi importanti test MotoGP in ottica 2024.

MotoGP, la griglia 2024

Ducati Lenovo Team: Francesco Bagnaia-Enea Bastianini

Prima Pramac Racing: Jorge Martin-Franco Morbidelli

Gresini Racing MotoGP: Alex Marquez-Marc Marquez

VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi-Fabio Di Giannantonio

Red Bull KTM Factory Racing: Brad Binder-Jack Miller

GASGAS Factory Racing Tech3: Augusto Fernandez-Pedro Acosta

Aprilia Racing: Aleix Espargaro-Maverick Vinales

CryptoDATA RNF Team: Miguel Oliveira-Raul Fernandez

Repsol Honda Team: Joan Mir-Luca Marini

LCR Honda: Takaaki Nakagami-Johann Zarco

Monster Energy Yamaha MotoGP: Fabio Quartararo-Alex Rins

Foto: Gresini Racing