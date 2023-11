MotoGP, Moto2, Moto3: le griglie di partenza ufficiali per il 2024

Si è appena conclusa la stagione 2023, ma ormai sappiamo chi disputerà il prossimo Mondiale. Non sono mancati colpi di scena dell’ultimo secondo, come il fatto di non aver accettato RNF Team in MotoGP (con un team satellite Aprilia ancora da definire) o l’addio di PruestelGP in Moto3, con Riccardo Rossi rimasto a piedi. Il resto ormai era già noto, altro è stato ufficializzato oggi, tra comunicati e nomi schierati nei test Pirelli di Moto2 e Moto3 (qui il resoconto). Alla vigilia dei test ufficiali MotoGP a Valencia sono state confermate le entry list delle tre categorie del Motomondiale, di seguito ecco tutti i nomi.

MotoGP

Ducati Lenovo Team: Francesco Bagnaia-Enea Bastianini

Prima Pramac Racing: Jorge Martin-Franco Morbidelli

Gresini Racing MotoGP: Alex Marquez-Marc Marquez

Pertamina Enduro VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi-Fabio Di Giannantonio

Red Bull KTM Factory Racing: Brad Binder-Jack Miller

GASGAS Factory Racing Tech3: Augusto Fernandez-Pedro Acosta (numero #31)

Aprilia Racing: Aleix Espargaro-Maverick Vinales

Aprilia Racing Independent Team: Miguel Oliveira-Raul Fernandez

Repsol Honda Team: Joan Mir-Luca Marini

LCR Honda: Takaaki Nakagami-Johann Zarco

Monster Energy Yamaha MotoGP: Fabio Quartararo-Alex Rins

Moto2

Red Bull KTM Ajo: Celestino Vietti-Deniz Oncu

GASGAS Aspar Team: Jake Dixon-Izan Guevara

Italtrans Racing Team: Dennis Foggia-Diogo Moreira

Marc VDS Racing Team: Tony Arbolino-Filip Salac

Mandalika SAG Team: Bo Bendsneyder-Jaume Masia

MT Helmets-MSi: Sergio Garcia-Ai Ogura

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Darryn Binder-Senna Agius

Fieten Olie Racing GP: Barry Baltus-Zonta van den Goorbergh

Honda Team Asia: Somkiat Chantra-Mario Suryo Aji

QJMOTOR Gresini Moto2: Albert Arenas-Manuel Gonzalez

American Racing Team: Joe Roberts-Marcos Ramirez

Yamaha VR46 Master Camp: Ayumu Sasaki-Jeremy Alcoba

Speed Up: Fermin Aldeguer-Alonso Lopez

Forward Team: Alex Escrig-Xavi Artigas

Fantic Racing: Aron Canet-Xavi Cardelus

Moto3

Red Bull KTM Ajo: José Antonio Rueda-Xabi Zurutuza

Red Bull KTM Tech3: Daniel Holgado-Jacob Roulstone

MTA Team: Stefano Nepa-Nicola Carraro

Snipers Team: Matteo Bertelle-David Almansa

GASGAS Aspar Team: David Alonso-Joel Esteban

Leopard Racing: Angel Piqueras-Adrian Fernandez

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Collin Veijer-Tatsuki Suzuki

Honda Team Asia: Taiyo Furusato-Tatchakorn Buasri

BOE Motorsports: David Munoz – Joel Kelso

MT Helmets-MSi: Ivan Ortola – Ryusei Yamanaka

SIC58 Squadra Corse: Luca Lunetta – Filippo Farioli

CIP-Green Power: Noah Dettwiler – Lorenzo Fellon

MLav Racing Team: Scott Ogden-Joshua Whatley

