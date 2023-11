Il team CryptoDATA RNF non sarà sulla griglia della MotoGP nel 2024, adesso è ufficiale. Il Selection Committee (costituito da membri di FIM, IRTA e Dorna Sports) ha deciso di non selezionare la squadra per la prossima stagione.

MotoGP, CryptoDATA RNF esclusa: motivo e scenari

Come si legge nel comunicato “le ripetute infrazioni e violazioni dell’Accordo di Partecipazione che hanno colpito l’immagine pubblica della MotoGP hanno imposto questa decisione“. Il Comitato di Selezione ora analizzerà le candidature per un nuovo team indipendente che subentrerà a CryptoDATA RNF come squadra satellite di Aprilia. Ulteriori informazioni verranno diramate a tempo debito.

Nei giorni scorsi si era già parlato di alcuni problemi della squadra fondata da Razlan Razali, che aveva annunciato il suo addio. In una nota ufficiale erano stati smentiti l’esistenza di debiti e la volontà di cedere il proprio posto sulla griglia della top class. Inoltre, stamattina era stato annunciato Untold Universe come nuovo partner. Poi è arrivato il comunicato da parte della MotoGP e adesso bisognerà vedere se ci saranno anche strascichi di tipo legale.

Da capire anche chi subentrerà. Di recente era emersa la candidatura di Trackhouse Racing, squadra del campionato automobilistico americano NASCAR. Non è un segreto che Dorna Sports voglia espandersi negli Stati Uniti e l’ingresso di questa struttura potrebbe essere di aiuto.

Foto: CryptoDATA RNF