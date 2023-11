Nel corso del Gran Premio a Valencia non sono mancate varie ufficialità. Intact GP in particolare ne ha approfittato per sistemare anche la sua squadra MotoE, unica ancora mancante dopo aver già confermato i piloti Moto2 e Moto3 (qui i nomi). Lukas Tulovic, autore di un anno difficile anche a causa di alcuni infortuni al ritorno in classe intermedia, si rimetterà alla prova in MotoE sempre con gli stessi colori. Il tedesco conosce la classe elettrica, ma ci ha corso nel 2019 e nel 2022, quindi ancora nell’era Energica: avrà una Ducati V21L tutta da scoprire. Accanto a lui c’è una conferma, Hector Garzo, reduce dal 4° posto nel Mondiale 2023 con una vittoria, altri cinque podi e costanti piazzamenti in top 10.

Tulovic e Garzo per il 2024

“Sarà il mio quarto anno con Intact GP” ha dichiarato Lukas Tulovic. Ricordiamo, è sempre con questi colori che ha anche vinto il suo titolo europeo 2022. “Spero che la prossima sia una stagione di successi, come quelli che abbiamo festeggiato l’anno scorso.” Si lascia alle spalle un campionato difficile e guarda al futuro in MotoE con rinnovata energia, pronto anche per le novità che lo attendono. “Conosco già la categoria, ma la moto è nuova” ha ammesso il tedesco. “Avrò abbastanza tempo durante i test invernali per abituarmi, sono sicuro che si adatterà bene al mio stile di guida.”

Tulovic tornerà in MotoE e ritroverà anche Hector Garzo come compagno di squadra. “Abbiamo già diviso il box nel 2018. Ci siamo sempre trovati bene: Hector è un ragazzo calmo, come me, e sono sicuro ci sarà una bella armonia in squadra. È anche veloce: avere accanto un pilota rapido ti sprona a fare sempre meglio.” Non meno soddisfazione da parte di Garzo, che invece appunto è la conferma del team. “Ci siamo andati vicini quest’anno, l’obiettivo per la prossima stagione quindi è vincere il titolo e lottare per le prime posizioni in ogni gara” ha sottolineato il pilota spagnolo. “Sono contento, la squadra ha fiducia in me e mi sento a casa assieme a tutti loro. Siamo pronti per un grande 2024.”

MotoE, ancora poche conferme

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

LCR E-Team: Eric Granado-?

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo-Lukas Tulovic

Openbank Aspar Team: ?-?

Ongetta SIC58 Squadra Corse: ?-?

Prettl Pramac: ?-?

Tech3 E-Racing: ?-?

Foto: Intact GP