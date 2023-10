Un mix di conferme e novità per le formazioni Moto2 e Moto3 schierate da Husqvarna Intact GP per la prossima stagione mondiale. In classe minore si riparte dal confermatissimo Collin Veijer, debuttante olandese in netta crescita quest’anno, accanto a lui arriverà l’esperto Tatsuki Suzuki, in uscita da Leopard Racing. Nella categoria intermedia invece si punta su Darryn Binder, ex MotoGP all’esordio in Moto2 (condizionato quest’anno da due importanti lesioni), assieme ad una promozione all’interno della struttura. Senna Agius, 18enne australiano a caccia del titolo europeo (sfuggito prima della pausa per infortunio) e già chiamato più volte da sostituto degli infortunati Tulovic e Binder, disputerà il suo primo anno mondiale completo.

Intact GP 2024, i commenti

“Continueremo con Collin Veijer, come già programmato. Una fiducia giustificata dai numerosi risultati di rilievo colti in questa stagione di debutto” ha sottolineato con soddisfazione Peter Oettl, Team Manager della struttura Moto3. “Se continua a crescere così, possiamo aspettarci un impatto molto positivo l’anno prossimo.” Oettl dà poi il benvenuto a Tatsuki Suzuki: “Abbiamo ingaggiato un altro pilota di talento, era il nostro obiettivo accanto a Collin. Ha vinto Gran Premi, è salito più volte sul podio, può fare ancora meglio. Sono sicuro che, con questi piloti, avremo una stagione di successo.”

Non meno soddisfazione per il team Intact GP in Moto2, come espresso dal team principal e team manager Jurgen Lingg. “Nel 2024 avremo un mix di provata esperienza potenziale eccellente” ha rimarcato. “Conosciamo tutti la velocità e l’incredibile mentalità di Darryn. Ha un lavoro ancora da completare in questa categoria, anzi ha appena cominciato!” Arriva poi un debuttante molto interessante: “Senna ha già provato la Moto2 quest’anno. I suoi risultati nell’Europeo mostrano come possa diventare un pilota speciale in questa disciplina.”

Moto3, la griglia provvisoria

Red Bull KTM Ajo: José Antonio Rueda-Xabi Zurutuza

Red Bull KTM Tech3: Daniel Holgado-Jacob Roulstone

Angeluss MTA Racing: Stefano Nepa-Nicola Carraro

Snipers Team: Matteo Bertelle-David Almansa

GASGAS Aspar Team: David Alonso-Joel Esteban

Leopard Racing: Angel Piqueras-Adrian Fernandez

CFMoto Racing PruestelGP: Xavi Artigas-Riccardo Rossi

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Collin Veijer-Tatsuki Suzuki

BOE Motorsports: David Munoz – ?

MT Helmets-MSi: Ivan Ortola – ?

SIC58 Squadra Corse: Luca Lunetta – ?

CIP-Green Power: Noah Dettwiler – ?

Honda Team Asia: ?-?

VisionTrack Racing Team: ?-?

Moto2, le ufficialità finora

Red Bull KTM Ajo: Celestino Vietti-Deniz Oncu

GASGAS Aspar Team: Jake Dixon-Izan Guevara

Italtrans Racing Team: Dennis Foggia-Diogo Moreira

Marc VDS Racing Team: Tony Arbolino-Filip Salac

Mandalika SAG Team: Bo Bendsneyder-Jaume Masia

MT Helmets-MSi: Sergio Garcia-Ai Ogura

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Darryn Binder-Senna Agius

Yamaha VR46 Master Camp: Ayumu Sasaki-?

QJMOTOR Gresini Moto2: Albert Arenas-?

American Racing Team: Joe Roberts-?

Fantic Racing: Aron Canet-?

Fieten Olie Racing GP: ?-?

Speed Up: ?-?

Honda Team Asia: ?-?

Forward Team: ?-?

Foto: Husqvarna Motorcycles