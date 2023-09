Nel weekend di Misano è arrivato l’annuncio ufficiale: Luca Lunetta debutterà nel Mondiale Moto3 nel 2024, vestendo i colori di SIC58 Squadra Corse. Una firma speciale per un pilota che corre proprio con quel numero e che ha sempre avuto una predilezione per la squadra di Paolo Simoncelli. C’erano altre possibilità, ma le due parti erano più che d’accordo, quindi il finale è scontato. Lunetta, numero #58, al via con SIC58: le prime emozioni nella nostra intervista.

Luca Lunetta, debutto mondiale nel 2024 con SIC58 Squadra Corse.

Sono felicissimo, ho una voglia di iniziare clamorosa. Spero passi subito questo periodo ed inizi subito il Mondiale!

Com’è arrivato questo accordo?

Ho sempre visto il suo team con un occhio diverso: il 58, il Sic, questa storia mi ha sempre colpito. Correre nel Mondiale è un sogno che si realizza, farlo col suo team è ancora più speciale. Ci siamo conosciuti l’anno scorso, però s’è concretizzato tutto quest’anno. Era interessato ad avere me nel team e per me è un onore correre per loro. Nel venerdì sera del GP Austria abbiamo trovato un accordo che è diventato ufficiale a Misano.

Quanto ti carica questo annuncio per quel che resta del JuniorGP?

Mi leva il peso per quanto riguarda l’anno prossimo: cosa faccio, ce la farò a passare nel Mondiale… Dopo aver trovato questo accordo con Paolo [Simoncelli] mi sento molto più libero anche negli allenamenti e nella quotidianità. Sono più tranquillo e sto lavorando al 150% per essere il più pronto possibile per finire nel migliore dei modi questo campionato. L’obiettivo è il 2° posto, sono a 6 punti e lo vedo molto fattibile. Anche la squadra è contenta per me, siamo tutti molto carichi.

Luca Lunetta, intanto tra poco toccano i test.

Mercoledì e giovedì siamo ad Aragon, sarà importante risalire sulla moto dopo due mesi di pausa e raccogliere dati utili per la gara.

Come vedi gli ultimi due round dell’anno?

Aragon la metterei tra le mie preferite, come caratteristiche si abbina molto al mio stile di guida. Diverse staccate forti e con la moto sono molto forte. Mi sento molto fiducioso, può arrivare un grande risultato. Anche Valencia è una pista che mi piace, è un po’ più difficile perché sono tutti molto veloci, ma so che il team ha lavorato tantissimo sulla moto durante la pausa. Vogliono darmene una super competitiva, soprattutto per avere un po’ più di accelerazione, cosa che ci è mancata nelle ultime gare. Sono fiducioso.

