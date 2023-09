Giorgia Pianta ombrellina e show girl “MotoGP la mia passione”

Le ragazze immagine della MotoGP sono tutte bellissime ma Giorgia Pianta si distingue. Fisico mozzafiato, capelli lunghi e neri, occhi celesti: è forse la più avvenente e fotografata nel paddock di Misano. Non è un volto nuovo, anzi. L’anno scorso oltre 4milioni di telespettatori l’ammiravano tutte le sere ad Avanti un Altro, lo show condotto da Paolo Bonolis. Lei recitava il ruolo della “Iettattrice”. Inizialmente era “la moglie dello Iettatore” all’anagrafe Franco Pistoni poi era da sola. Tra l’altro allo show pre-serale di Canale 5 erano presenti anche altre ombrelline tra Elisa Mazzucchelli. Giorgia Pianta ha 23 anni è di Piove di Sacco in provincia di Padova, è una fotomodella ed ha brillato in tanti concorsi di bellezza. E’ stata anche tra le finaliste di Miss Italia 2019.

“Ho iniziato come modella 14 anni – racconta Giorgia Pianta a Corsedimoto – mi hanno spinto i miei genitori. Io non volevo ma quando ho provato ho detto “ok, questo è il mio mondo”. Mio papà è un grandissimo appassionato di moto quindi è venuto naturale lavorare anche nei motori. Nel 2022 ho seguito tutte le gare europee del Motomondiale, sono stata affiancata a Pecco Bagnaia. L’anno scorso è diventato Campione del Mondo ed è stato bellissimo, molto emozionante anche per me. Quest’anno sono stata al Mugello ed a Misano a fianco di Vinales.

Come sei arrivata ad Avanti un Altro?

“Ho sempre voluto fare televisione. Ho partecipato a tantissimi casting e mi hanno presa ad Avanti un Altro. Adesso vedremo se ci sarò anche l’anno prossimo”.

Ti vedremo ancora nel paddock della MotoGP?

“L’obbiettivo è lavorare in tv però la MotoGP mi piace tanto, sono super appassionata di moto e mi piace molto lavorare come ombrellina quindi sì, continuerò a frequentare anche questo mondo”.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri