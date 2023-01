Moto e tv: Elisa Mazzucchelli nel cast di “Avanti un Altro”

Dal paddock ad “Avanti un altro”. Dopo Francesca Brambilla, ex ombrellina e per anni protagonista dello show di Luca Bonolis come “la bona sorte”, lunedì 9 gennaio debutta nel cast Elisa Mazzucchelli. Il suo personaggio sarà strettamente legato al motociclismo, come si nota dal suo look. E’ probabile dunque che durante lo show, seguitissimo dal grande pubblico, verranno poste delle domande legate al motociclismo. La cosa può far storcere il naso agli appassionati doc ma sarà una una vetrina in più per la MotoGP e le moto in generale, un modo per raggiungere le masse anche quelli che non seguono le due ruote.

“Sono eternamente grata per questa opportunità ” scrive Elisa Mazzucchelli sui social che non ha rivelato come si chiamerà il suo personaggio.

Elisa, genovese ed ex concorrente di Miss Italia, lavora da anni nel motociclismo come ragazza immagine a livello italiano con esperienze anche in MotoGP. Si è cimentata anche come conduttrice ed inviata per le reti Sky in occasione del CIV e dei FIM Awards a Rimini.

E’ una ragazza avvenente, brillante e disinvolta davanti alle telecamere: conquisterà certamente i telespettatori di Avanti Un Altro.

