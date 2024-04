È un Maverick Vinales decisamente sereno quello che si presenta a Jerez alla vigilia delle prime libere del GP di Spagna. Il pilota Aprilia è reduce da un momento storico vissuto ad Austin, ma c’è di più dietro il risultato ottenuto in pista. Lo spagnolo sembra aver finalmente trovato la quadra, o meglio il giusto equilibrio ed ora è determinato a raccogliere il massimo in MotoGP. Adesso tocca al primo appuntamento in casa di questa stagione 2024, non si aspetta di fare come in Texas ma non si impedisce nemmeno di sognarlo…

MotoGP alla sfida di Jerez

“Sarebbe un sogno ripetersi, ma siamo realisti, ogni weekend è diverso”. Maverick Vinales non vuole mettersi pressioni inutili. Il risultato di Austin certamente è una grossa iniezione di fiducia che gli serviva, ma ribadisce che l’appuntamento in Andalucia sarà una sfida per tutti, in particolare per i tanti spagnoli presenti in MotoGP. “Noi dobbiamo ripartire da dove ci siamo fermati a Portimao e ad Austin, poi se va bene certo ne saremmo felici!” È una classe regina però già nettamente più veloce rispetto all’anno scorso, a cosa è dovuto secondo lui? “Alla nuova generazione di gomme, più competitive, e al miglioramento dell’aerodinamica, che ha un grande effetto soprattutto in entrata di curva e nel frenare più tardi” è la risposta di Vinales. Guardando al pacchetto moto-pilota, l’Aprilia è migliorata in velocità di curva rispetto all’anno scorso, ma a lui manca ancora qualcosina. “So di dover migliorare nelle curve lente, e ce ne sono tante a Jerez, per poter provare a fare di più nelle curve veloci” ha ammesso.

“Quella gioia solo quando vinceva Valentino”

Il pensiero però non può non tornare alla gioia vissuta ad Austin. “Abbiamo scritto la storia, è qualcosa di fantastico per il team, per Aprilia” ha dichiarato Vinales. “Erano tutti contenti, non mi era mai successo, ho visto questa gioia solo quando vinceva Valentino.” Lui in particolare era molto commosso, il motivo è da ricercarsi negli anni difficili vissuti in MotoGP. “Prima non ero nel mio posto” ha commentato lo spagnolo. “Non è stato facile, spesso era come colpire un muro. Fino all’anno scorso in Qatar, quando sono riuscito a trovare il giusto bilanciamento ed a rompere quel muro, ora sto raccogliendo i frutti.” Cos’è cambiato? “Non so dire: mi alzo, lavoro, cerco di farla semplice, di godermi il tempo con la mia famiglia e questo sport. Le cose semplici.” Maverick Vinales è sereno, sorridente e sicuro: ora può diventare davvero un ‘pericolo pubblico’ in MotoGP.

Foto: Aprilia Racing