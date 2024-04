Una gara MotoGP incredibile al Circuit of the Americas, tra battaglie senza fiato e continui colpi di scena. Trionfa Maverick Vinales, che in rimonta bissa il risultato ottenuto ieri nella Sprint ma stavolta nella gara lunga di un GP. Ce l’aveva già fatta nella corsa breve, ora è davvero nella storia, diventando il primo pilota capace di vincere una gara con tre differenti costruttori. Pedro Acosta ci prova, sogna un’incredibile prima vittoria e sembra averla raggiunta, ma deve cedere a Vinales. È comunque nella storia come il pilota MotoGP più giovane di sempre ad aver ottenuto due podi consecutivi. Completa il podio Enea Bastianini in rimonta, un risultato importante per il #23 di Ducati factory, mentre Bagnaia brilla solo a metà e Marc Marquez cade… La cronaca di questo intenso Gran Premio delle Americhe.

Le gomme

Da media-soft per tutti nella MotoGP Sprint si passa ad una scelta più variegata per questa gara lunga, chi avrà fatto la scelta giusta?

MotoGP, che partenza!

Super scatto di Acosta che vola subito al comando! Seguono Martin, Miller (+8 posizioni) e Marc Marquez, Vinales non brilla al via e perde qualche posizione, non mancano svariati contatti al centro del gruppo, senza incidenti. Qualche giro ed arriva Bagnaia, che risale e si porta in zona podio, sfruttando anche un contatto tra Miller e Marquez, con la Ducati Gresini che perde un pezzo. In testa si infiamma il duello tra Martin e Acosta, con il rookie MotoGP però che risponde puntualmente e si tiene davanti, finché Martin non riesce ad avere ragione di Acosta. Una manovra però che permette a Marquez, tornato 3°, di passare, ma sfrutta la situazione anche Bagnaia per riprendersi il podio.

Battaglia senza respiro

A 15 giri dalla fine Marquez vede l’occasione, tenta il sorpasso su Martin… Ma non gli va bene, un mini-contatto lascia passare sia il campione MotoGP in carica che l’alfiere GASGAS. Pochi giri però e Bagnaia subisce prima il sorpasso di Acosta, poi quello del #93, mentre LCR incassa un doppio zero anche oggi: Zarco si vede costretto ad un prematuro ritiro, Nakagami cade. Gara finita male anche per Morbidelli, a terra a 13 giri dalla fine, come ieri Honda inanella il terzo zero di GP con l’incidente di Mir. A 11 giri dalla fine Acosta è di nuovo dietro a Martin, vede l’occasione, si riprende la testa della corsa! Il pilota Pramac però deve cedere anche a Marquez, e c’è un minaccioso Vinales in rimonta proprio alle sue spalle…

Marquez, che disastro

Situazione anomala per Bagnaia che, dopo tanti giri da protagonista, cede terreno… Sembrava l’occasione giusta per il ritorno alla vittoria, la grande favola da scrivere, invece deve ancora attendere. Prima Alex Marquez è a terra, ma la caduta che fa più male è quella di Marc Marquez, passato al comando ma scivolato alla curva 11 a 10 giri dalla fine. A referto poco dopo anche l’incidente di Rins, mentre davanti c’è un’altra possibile favola, quella di uno scatenato Pedro Acosta! Ma deve fare i conti con un agguerrito Maverick Vinales, che s’è liberato anche di Martin e ha puntato il rookie MotoGP, fino ad averne ragione a 8 giri dalla fine. Da quel momento è una cavalcata trionfale per l’alfiere Aprilia, che coglie un altro netto successo! Pedro Acosta continua a stupire con un prezioso secondo posto, terza piazza per Enea Bastianini in solida rimonta.

La classifica

MotoGP generale

Foto: motogp.com