Ad Austin trionfa una Boscoscuro, ma si tratta di una prima vittoria in Moto2. Ci pensa Sergio Garcia, che fin dalla concitata partenza comanda con sicurezza la corsa, controllando anche qualche errore e respingendo i tardivi assalti degli inseguitori, Roberts su tutti. Ma a Garcia, tra l’altro nuovo leader iridato, basta mezzo secondo per scatenare la festa sua e del debuttante team MT Helmets-MSi. Da applausi però anche Joe Roberts, che mette a referto un’altra gara molto solida e fa gioire il pubblico di casa. Gli USA hanno ritrovato il loro beniamino? Questo lo dirà il tempo… Terza piazza in rimonta infine per Fermin Aldeguer, un’altra Boscoscuro sul podio texano. Per l’Italia salva il bilancio solo Dennis Foggia, anche se non è abbastanza per il podio… Ecco com’è andato il GP delle Americhe.

Moto2 Gara

La prima curva provoca uno stravolgimento non da poco in griglia. Ne approfitta Garcia, per la prima volta in testa in una gara Moto2, con Roberts e Foggia a ruota. Aldeguer di nuovo rischia grosso, Canet invece da poleman è sceso in 10^ posizione! Arriva poi un doppio Long Lap per Gonzalez per partenza anticipata, in seguito scivola Binder alla curva 15. Disastro anche per Dixon, dopo un’ottima partenza ecco la scivolata che rovina la sua gara, finale prematuro poco dopo anche per il rookie Aji. Con le prime posizioni presto stabili, soprattutto con Garcia al comando, l’attenzione sarà tutta per Lopez e Aldeguer, compagni di squadra protagonisti di un accesissimo duello per il 4° posto.

Questo finché il #54 non ha la meglio e lascia indietro il collega, riagganciando invece il duo del podio. Non ci mette poi molto a prendersi il terzo gradino del podio a danno di Foggia, ma attenzione alla vetta perché a 5 giri dalla fine Garcia inizia a perdere sensibilmente rispetto agli agguerriti inseguitori. Finale però amaro per Roberts, che commette un errore e si gioca il secondo gradino del podio in casa! Solo per poco, se lo riprende poco dopo con un sorpasso deciso su Aldeguer. Nel frattempo arriva anche una sanzione di +0.396 per Canet, da aggiungere al suo tempo finale per un taglio alla curva 4. La festa in vetta è tutta per Sergio Garcia: prima vittoria sua e del team, e leadership iridata! Joe Roberts secondo fa emozionare i suoi tifosi, Fermin Aldeguer completa il podio sulla pista di Austin.

La classifica

Moto2 generale

