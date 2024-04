Non è stato davvero un GP tranquillo, tranne per un solo pilota. David Alonso prende subito il comando e vola via, lasciandosi alle spalle tutti i sanzionati ed i successivi incidenti a referto nei 14 giri programmati per questa gara Moto3. Il gruppetto di inseguitori tenta un rientro tardivo, ma non basta: il colombiano trionfa ad Austin, sul podio con lui salgono Daniel Holgado e Angel Piqueras, quest’ultimo regolato solo al fotofinish dal connazionale. Giornata da dimenticare per gli italiani tra errori, penalità e sfortune… Ecco com’è andato il Gran Premio delle Americhe.

Moto3, che disastro nei primi giri!

Da segnalare l’assenza di Buasri e Almansa per conseguenze di incidenti, più Rueda, operato di appendicite. Fioccano le sanzioni per guida irresponsabile: Bertelle e Fernandez dovranno scontare ben tre Long Lap, uno invece per Farioli, Lunetta, Rossi, Whatley, Roulstone ed Esteban. Scatta al meglio il poleman Alonso su Holgado, grosso rischio per Farioli, protagonista di un highside alla curva 1 dopo un tentativo di sorpasso troppo ottimista: colpisce anche Munoz, rimasto in sella, e provoca i fuoripista di vari piloti, che solo così riescono ad evitarlo. Rischia molto anche Kelso, che deve compiere un fuoripista per evitare di colpire Holgado, ma non finisce qui. Ortola colpisce il posteriore di Veijer e cade alla curva 6, provocando anche la caduta dell’incolpevole Nepa! Un momento incredibile è quando lo spagnolo cerca di ripartire con la moto dell’ex compagno di squadra… Ma non è davvero il weekend ideale per Ortola, che cadrà di nuovo, stavolta da solo e in highside alla curva 11. In seguito si uniscono agli incidentati anche Lunetta, giù alla curva 6, e Furusato, a terra alla curva 15 dopo aver toccato Veijer.

David Alonso vola via

In vetta invece c’è un pilota che non sbaglia, ovvero l’autore di una pole position storica per la Colombia. In brevissimo tempo David Alonso riesce a mettere tra sé e gli avversari sempre più secondi, determinato a prendersi una solida vittoria sulla pista di Austin. A referto a 9 giri dalla fine anche la caduta di Ogden, mentre in alto rimane solo la lotta per 2° e 3° gradino del podio tra un agguerrito quintetto. Un gruppo che si lancia all’inseguimento e cerca di ricucire il distacco da Alonso in fuga… Gara da dimenticare per Kelso che, dopo l’errore iniziale, mette a referto anche un incidente che complica ancora di più il suo GP. Che peccato per Veijer, a caccia del podio ma protagonista sul finale di un highside alla curva 4, con Piqueras, Yamanaka e Holgado che riescono ad evitare sia lui che la moto. Davanti David Alonso, senza rivali dopo l’allungo nei giri finali, coglie un netto successo sul tracciato texano. La battaglia per i restanti gradini del podio premiano infine Daniel Holgado e l’esordiente Angel Piqueras, separati al traguardo da soli 13 millesimi!

La classifica

Moto3 generale

