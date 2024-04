Ha ripreso il discorso da dove l’ha lasciato. Maverick Vinales inizia nel migliore dei modi la domenica di gare ad Austin. Il warm up MotoGP infatti si chiude proprio con l’alfiere Aprilia in vetta alla classifica della sessione, con Marc Marquez però sempre lì e pronto a ridire la sua anche oggi. Terza posizione per un’altra RS-GP, quella guidata da Raul Fernandez, ancora a caccia della svolta in classe regina. Sessione però dedicata prevalente a prove e raccolta di informazioni in ottica gara, ci sono tanti piloti alla ricerca del riscatto dopo una Sprint non in linea con le aspettative… Ecco com’è andato questo turno.

GP Austin, la programmazione TV e streaming

MotoGP Warm Up

Cielo nuvoloso in questa mattinata texana, 21° C e 25° C sull’asfalto per iniziare la prima sessione di giornata della MotoGP. Non manca qualche prova a livello di gomme in vista della gara lunga: ieri tutti hanno corso con media-soft, oggi qualcuno prova la soft anteriore ed altri la media posteriore. In casa Ducati factory in particolare si cerca di capire cosa non ha funzionato sia con Bastianini che con Bagnaia, entrambi decisamente sottotono nella Sprint. Pit Beirer invece in questi minuti presta particolare attenzione ad Acosta, come dimostra la sua presenza nel box GASGAS Tech3 per parlare col capotecnico. Né Binder né Miller, ovvero i due titolari KTM, hanno brillato finora, oggi sarà il giorno del riscatto? Chi invece non sembra avere problemi è Maverick Vinales, che anche in questa sessione stampa il tempo di riferimento, iniziando così la domenica di gare.

La classifica

Foto: motogp.com