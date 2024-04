MotoGP, Di Giannantonio fumata bianca: 3° ritiro Sprint in tre GP

La MotoGP Sprint di Fabio Di Giannantonio è durata appena un giro, prima di vedere un’intesa fumata bianca. Il pilota VR46 Ducati, che si stava tenendo da subito in top 10, ha dovuto così abbandonare la gara breve in Texas per un evidente problema meccanico. La corsa del sabato, introdotta dall’anno scorso per la MotoGP, quest’anno continua davvero a non sorridere al pilota romano. Guardando infatti i risultati ottenuti finora, vediamo che ha messo a referto il terzo ritiro Sprint in tre GP stagionali. Oggi tocca alla gara di 20 giri, c’è tempo per riscattarsi.

GP delle Americhe, la programmazione TV e streaming

MotoGP Sprint sempre a zero

“Una gara molto più corta del previsto”. Fabio Di Giannantonio chiaramente era molto deluso: ottavo in griglia MotoGP, era da subito stabile in quelle posizioni, ma non ha potuto fare di più. “Sono partito bene, alla prima curva ero in una buona posizione, ma poi nel rettilineo ho iniziato a capire che qualcosa non andava sulla moto.” L’intenso fumo bianco ha spiegato bene la situazione: il #49 di VR46 non ha potuto fare altro che abbandonare la sua Ducati e tornare al box a piedi. Testa ora alla gara di oggi. “Dobbiamo essere positivi, abbiamo un’altra chance e sarò più fresco, dal punto di vista fisico, rispetto agli altri. Possiamo fare bene” ha infatti concluso.

Foto: motogp.com