MotoGP, chi vincerà il GP Austin? Gli orari TV e streaming

Siamo all’ultima giornata del Gran Premio delle Americhe ad Austin. Oggi è domenica di gare, a cominciare dalla MotoGP che, dopo una Sprint non troppo brillante, affronterà la gara lunga. Maverick Vinales riuscirà a cogliere un nuovo successo, o tornerà il ‘Re del COTA’ Marc Marquez? Rivedremo Pedro Acosta sul podio? Francesco Bagnaia sarà più protagonista? Senza dimenticare la voglia di riscatto dei piloti più indietro coinvolti in un contatto iniziale che chiaramente ha stravolto la loro corsa. Honda chiaramente spererà di arrivare al traguardo non solo con Marini, Yamaha come se la caverà?

In Moto2 occhi puntati su Aron Canet e Fantic, al via dalla pole position e determinati a disputare una nuova gara da protagonisti. Stesso chiaro obiettivo delle Boscoscuro che seguono, vedremo poi se arriverà qualche guizzo dagli italiani… In Moto3 David Alonso, dopo la prima pole storica messa a referto ieri, coglierà anche il successo ad Austin, o qualcuno riuscirà ad insidiarlo? Appuntamento questa sera dalle 18 per sapere come andranno le tre gare in programma. La diretta integrale come sempre è garantita da Sky Sport MotoGP, in streaming su NowTV e SkyGo, ma sarà tutto visibile in diretta anche su TV8.

GP Austin, gli orari Sky Sport

Domenica 14 aprile

16:40-16:50 MotoGP Warm Up

18:00 Moto3 Gara – 14 giri

19:15 Moto2 Gara – 16 giri

21:00 MotoGP Gara – 20 giri

La diretta su TV8

Foto: Michelin Motorsport