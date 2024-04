MotoGP, Maverick Vinales: “Combattere mi rende più affamato”

Maverick Vinales ha aperto il weekend in Texas alla grande, con una pole da record e la vittoria nella Sprint, la seconda consecutiva dopo quella di Portimao. Se riuscisse a vincere anche domenica, sarebbe il primo pilota dell’era MotoGP a vincere un Gran Premio con tre marchi: Suzuki, Yamaha e Aprilia.

Seconda vittoria Sprint

Quanto accaduto nel sabato portoghese non è stato certo un caso per il pilota di Roses. Peccato che la gara domenicale è stata macchiata da un problema tecnico sulla RS-GP24, ma insieme agli ingegneri di Noale era riuscito a trovare qualche novità a livello di frizione che gli consentiva di fare un altro step in avanti. Ad Austin è partito primo ed è arrivato primo, senza intermediari né duelli. Ha dominato dall’inizio alla fine, un trionfo arrivato grazie “a tutti i ragazzi dell’Aprilia che sono qui, ce lo meritiamo“. Per Maverick Vinales è solo l’inizio, l’obiettivo è continuare su questa strada. “Direi che è il momento più bello della mia carriera sportiva, dal punto di vista tecnico, della guida, dell’esperienza, del modo in cui intendo la moto. È di gran lunga il mio momento migliore. Sono ad un livello molto alto e va mantenuto“.

Il riscatto di Vinales

Domenica sarà sfida aperta con Jorge Martin, Marc Marquez, Pedro Acosta e Pecco Bagnaia, per un’altra domenica di MotoGP dalle forte emozioni. Nel box di Vinales arriva una ventata primaverile di ottimismo e buoni risultati che incoraggia a viaggiare forte. “Il segreto in MotoGP è capire bene di cosa hanno bisogno la moto e le gomme. Lo abbiamo capito e, inoltre, bisogna aggiungere che vengo con più voglia, perché capisco che posso essere qui a lottare per qualcosa di molto importante, per qualcosa per cui ogni mattina mi alzo e lotto. Avere l’opportunità di combattere mi rende ancora più affamato“.

Fino all’anno scorso lamentava problemi nelle partenze, i tecnici Aprilia sono riusciti a migliorare sotto questo aspetto, sebbene KTM abbia ancora un filo di più su quest’area. Problema che sembra risolto, adesso ‘Top Gun’ è pronto per il decollo, in attesa di un ulteriore miglioramento da parte degli ingegneri. Potrebbe essere la svolta della sua carriera, anche in vista del mercato piloti MotoGP. Fino a qualche settimana fa il suo nome sembrava in bilico, con certi risultati rischia di diventare una certezza per la Casa veneta da cui ripartire in vista del prossimo biennio. Ma ora l’attenzione va alla gara odierna, una vittoria potrebbe significare tanto. “Ci proveremo, ovviamente. Siamo convinti di potercela giocare, vincere dipende da tanti fattori, ma bisogna provarci. Abbiamo le possibilità e ce la faremo“.

