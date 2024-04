MotoGP, Bastianini: nel test nuove soluzioni per fare la differenza

Enea Bastianini ha concluso il Gran Premio di Spagna con il quinto posto, confermando la buona costanza trovata in questo inizio di stagione. È sempre arrivato nelle prime sei posizioni, escludendo il ritiro nella Sprint a Jerez causato anche dalle condizioni non perfette delle pista (curva 5 ha fatto diverse “vittime”). Gli è mancato qualcosa per essere più competitivo, in particolare in frenata: ha un po’ faticato a sorpassare. Nel test di lunedì si è concentrato molto su questo aspetto e sembra che ci siano stati passi avanti.

MotoGP, test Jerez: Bastianini soddisfatto del lavoro

Il pilota riminese ha tracciato è contento degli interventi che sono stati fatti per permettergli di essere maggiormente efficace sulla sua Desmosedici GP24: “È stata una giornata importante per noi. Non è iniziata facilmente, poiché ho commesso un errore e sono caduto alla curva 7 dopo solo un’ora. Tuttavia, ho ripreso subito confidenza con la moto. Abbiamo provato alcune nuove soluzioni e mi sono piaciute molto. Il mio ritmo è migliorato giro dopo giro e ora posso anche frenare forte, quindi sono molto contento di come sono andate le cose“.

La caduta a inizio test non lo ha condizionato, Bastianini ha portato avanti il lavoro programmato e alla fine il bilancio è molto positivo. Adesso si tratterà di confermare le buone sensazioni avute lunedì a Jerez anche nei prossimi gran premi del calendario MotoGP. Il campionato tornerà in azione nel weekend 10-12 maggio a Le Mans, dove nel 2022 vinse la gara dopo aver duellato anche con Pecco Bagnaia (poi caduto). Questo è un momento cruciale della stagione, entro fine maggio la Ducati deciderà chi sarà il secondo pilota del team ufficiale. Enea dovrà dimostrare di meritare il posto più degli altri contendenti. Le modifiche apportate alla sua Desmosedici GP24 potrebbero consentirgli di fare finalmente la differenza e di giocarsi le vittorie. Presto lo scopriremo.

Foto: Ducati Corse