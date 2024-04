MotoGP Austin: dominio Sprint di Vinales, l’Aprilia senza rivali

Pronti, partenza… Vittoria! Maverick Vinales è imbattibile nella MotoGP Sprint ad Austin, dalla partenza alla bandiera a scacchi l’alfiere Aprilia comanda con sicurezza e coglie il secondo successo nella gara breve. È una gara senza particolare brio: Marc Marquez chiude secondo, Jorge Martin ha la meglio su Pedro Acosta e completa un podio tutto iberico. Francesco Bagnaia invece non brilla, stesso discorso per le KTM salvate appunto solo da Acosta 4°. Appuntamento domani per la gara lunga, ecco intanto com’è andata la corsa di 10 giri ad Austin.

GP delle Americhe, tutti gli orari TV e streaming

MotoGP Sprint

Scelta di gomme unanime, media-soft per tutti i piloti al via. Scatto perfetto del poleman Vinales, con Marc Marquez subito secondo a precedere Acosta. Finisce presto sia la gara di Nakagami che di Augusto Fernandez, ritirati per incidente, ma va ancora peggio a Di Giannantonio, costretto a fermarsi per la sua Desmosedici letteralmente in fumo. A referto nei giri successivi anche le cadute di Mir e Zarco, mentre davanti Vinales scappa presto e Marquez invece sembra avere grossi problemi, tanto da correre anche svariati rischi. Questo finché non imposta il suo ritmo, consolidando una seconda posizione che non riuscirà più ad insidiargli nessuno. Jorge Martin invece riesce a superare Pedro Acosta, prendendosi così il terzo gradino del podio ad Austin. Non è una gara particolarmente memorabile… Alla fine si conclude così, con Maverick Vinales che conquista il secondo successo in una Sprint in una top 5 tutta spagnola.

La classifica

Foto: motogp.com