Moto2 Austin: Aron Canet pole allo scadere, Foggia 7°

Sembrava ormai fatta per Fermin Aldeguer, ma Aron Canet non ci sta. Serve proprio l’ultimo tentativo, a bandiera a scacchi già esposta, per consegnare la prima casella in griglia all’attuale leader Moto2. Seguono le Boscoscuro appunto di Aldeguer e di Sergio Garcia, che completa così una prima fila tutta spagnola. E gli italiani? Il migliore è Dennis Foggia settimo, non sono mancati incidenti sia per Celestino Vietti che per Tony Arbolino… Ecco come sono andate le sessioni di qualifiche al Circuit of the Americas.

Moto2 Q1: Vietti al comando

Al via in questa sessione anche l’italiano di KTM Ajo, primo degli esclusi alla fine delle Prove 2 e unico italiano a non aver ottenuto l’accesso diretto alla Q2. Proprio lui, autore della pole position Moto2 nel GP 2023, parte al meglio per assicurarsi uno dei quattro posti utili per passare al turno successivo. Si fanno ben vedere anche gli esordienti Moreira e Masia, assieme ad Arenas, a comporre così il quartetto al comando. A referto un incidente per Binder proprio negli ultimi secondi, congelando così la classifica del turno.

Q2: pole position allo scadere

Abbiamo i nomi dei 18 piloti ammessi a questa sessione, comincia la lotta per la pole position ad Austin. Ma ci sono presto problemi per Vietti, protagonista di una caduta dopo pochi minuti. Non va meglio in seguito ad Arbolino, mentre il leader Moto2 Canet vola al comando della classifica provvisoria. Aldeguer però sembra intenzionato a prendersi la prima casella in griglia, tentativo che riesce inanellando una serie di giri veloci. Sembra ormai una classifica consolidata, la bandiera a scacchi è esposta… Ma ecco arrivare a tutto gas Aron Canet, la pole position in Texas è sua!

Foto: Fantic Racing