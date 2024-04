Trofeo Italiano Amatori Round 1, quanti protagonisti a Vallelunga!

L’apertura del Trofeo Amatori 2024 a Vallelunga è stata caratterizzata da gare combattute con podi che hanno avuto il sapore di riscatto, dell’inaspettato e di conferme. Su CorsedimotoTV, il nostro nuovo canale YouTube, trovate approfondimenti, personaggi ed interviste fin dalle qualifiche di ogni round.

RRCup / 1000 Avanzata

Vero mattatore della RRCup non solo della domenica, ma di tutto il week end, è Marco Puglisi che non solo parte in pole, ma mantiene la leadership per tutta la gara, firmando il giro veloce in 1:40.129. Questo limite abbassa di mezzo secondo i tempi delle qualifiche. Al parco chiuso, ad attenderlo la standing ovation del team Pistard Racing con il team manager Galesi notevolmente soddisfatto. Al secondo posto, Pinuccio Cirotto ( Centro Moto Corse) che, anche se con problemi con il launch control in fase di partenza, si è riscattato dalla mancata qualifica del sabato e soprattutto dai problemi tecnici in gara dello scorso anno. Chiude terzo con merito il sulmonese Christian Micochero. Il campione di categoria 2023 ha avuto problemi con il posteriore e per ricorrere ai ripari il team CM Moto di Sulmona ha dovuto usare la gomma 0 e non la X non performante quanto la prima. Nella 1000 Avanzata a vincere è Vincenzo Montesano , che anche nel 2023 andò a podio, seguito dalla wild card Tiziano Grilletto. A conquistare la terza posizione è Gabriele Rossi.

1000 Base

Giornata semplicemente indimenticabile per Enrico Lepuri, Team Xgear, pilota di origini cagliaritane che in sella alla sua CBR 1000 RR, scatta dalla seconda posizione e si regala la prima bellissima vittoria all’esordio sul circuito di Vallelunga. Al secondo posto Giuseppe Racco della scuderia D&A Racing, in una gara avvincente e ricca di colpi scena. L’inesperienza della gestione di partire in pole gli ha creato un brutto scherzo al Curvone, con perdita di varie posizioni. Ma una volta che il gruppo si è allungato, Racco ha cominciato a risalire la corrente. A lui va il giro veloce in 1:43.803. Chiude terzo la wild card Flagiello.

Classe 600

Thomas Gibertoni vince e convince la gara della 600 Pro. Il pilota della scuderia Sc Racing si toglie quel sassolino fastidioso che aveva dallo scorso anno. Quando non potè fare la gara per problemi elettrici alla sua Kawasaki Zx 6R nonostante partisse dalla prima fila. Domenica invece è scattato dalla pole, ha saputo gestire la partenza in maniera perfetta e ha condotto i dieci giri di gara, potremmo dire, con serenità. Al secondo posto, Luca Bernetti portabaniera della scuderia Atena Corse che conquista anche il giro veloce in 1:42.998. A firmare il terzo gradino del podio, è Gianluigi Rizzo ( D&A Racing) , campione di categoria del 2023, un risultato da non sottovalutare su un circuito in cui non ha mai girato.

Sorpresa della 600 Avanzata è il podio conquistato dal giovanissimo pilota al debutto al Trofeo Italiano Amatori Simone Bonaccorso della scuderia V34 Racing, nella foto d’apertura. Diciannovenne di Catania, prima esperienza con un 600, vince la prima gara della stagione. Simone conosceva Vallelunga ma ha gareggiato con una cilindrata con cui deve ancora prendere confidenza e misure. Seconda posizione per Claudio Mori ( Pratamotorsport), terza posizione per Massimiliano Fenu.