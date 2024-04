Moto3 Test Jerez: David Alonso al top, bene il duo SIC58

Dopo i test MotoGP, Jerez ha ospitato anche una giornata unica di prove per le classi minori del Motomondiale. Non tutta la griglia per la Moto3, ma comunque buona parte dei piloti ha sfruttato un martedì soleggiato per lavorare ancora sulla pista andalusa in vista dei prossimi appuntamenti mondiali. Al comando ha chiuso David Alonso, seguito da Collin Veijer e dai due ragazzi SIC58, ovvero Luca Lunetta e Filippo Farioli.

Due sessioni sono andate al colombiano del team Aspar, incappato però domenica in un errore che ha compromesso il suo GP di Spagna. L’ultimo turno Moto3 invece si è chiuso nel segno di Collin Veijer (con incidente finale senza conseguenze), ovvero il vincitore al fotofinish dell’appuntamento andaluso, anche se non è bastato per essere il migliore oggi. Il tempo stampato da Alonso nella seconda sessione odierna infatti si rivela il migliore di giornata.

Foto: CFMOTO Aspar Team