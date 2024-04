MotoGP, KTM confida in Pedro Acosta: nuova carena anche per lui

Non ha vinto, ma è salito sul podio nella Sprint e ha conquistato il decimo posto nella gara lunga: per il rookie Pedro Acosta il weekend a Jerez è stato utile per imparare e crescere. Lunedì c’è stato un test che gli è ulteriormente servito per conoscere meglio la sua RC16 e lavorare su quegli aspetti necessari per essere più forte. Anche se non era al top fisicamente, a causa della brutta caduta nel warmup di domenica mattina, ha percorso 75 giri. Il team GASGAS Tech3 ha lavorato sull’abbassatore e sull’assetto della moto. Inoltre, c’è stata la possibilità di provare l’ultima evoluzione aerodinamica prodotta da KTM, che ha voluto pure i suoi feedback. Un chiaro segnale di quanto la casa di Mattighofen punti su di lui e si fidi delle sue indicazioni.

MotoGP, test Jerez: i commenti di Acosta

Il due volte campione del mondo ha promosso il lavoro svolto ieri in Andalusia: “Abbiamo fatto tanti giri, provato tante cose, tra cui una nuova carena e alcuni dettagli nel setting. In MotoGP, con qualche piccolissima modifica, puoi guadagnare qualche decimo, quindi ogni miglioramento è positivo. Era importante anche fare più giri qui a Jerez, perché abbiamo faticato un po’ di più in alcune aree questo fine settimana. Il test ci ha permesso di risolvere i piccoli problemi che abbiamo avuto. Comunque, abbiamo concluso la giornata con molti aspetti positivi e siamo pronti per il prossimo round a Le Mans“.

Acosta ha fatto autocritica dopo il Gran Premio di Spagna, ammettendo di aver commesso degli errori che non deve ripetere. Ha un approccio molto maturo. Pur consapevole di essere un rookie e di avere tanto da apprendere, non vuole sbagliare determinate cose. Ad esempio, la caduta con la quale ha distrutto la sua RC16 nel warmup a Jerez rientra nella lista. Non vuole pressioni, però ha chiari i suoi obiettivi e assieme al team GASGAS Tech3 sta lavorando per cercare di essere nel gruppo dei migliori nelle prossime gare a Le Mans, Barcellona e Mugello, un trittico molto importante della stagione.

Foto: GASGAS Tech3