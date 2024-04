Motocross Trentino: Andrea Adamo prepara la grande rivincita MX2

Non solo MotoGP, oggi anche il Motocross offre un ricchissimo piatto condito di emozioni. A Pietramurata, in Trentino, si corre il quarto appuntamento Mondiale con Andrea Adamo impegnato nella rincorsa al leader MX2, l’olandese Kay de Wolf. Le premesse di un grande spettacolo ci sono tutte: il 20enne siciliano ha vinto di forza la gara di qualifica, guadagnando dieci punti preziosi ma soprattutto dimostrando che sul pittoresco saliscendi sotto le Dolomiti potrebbe cambiare l’inerzia del Mondiale. Adamo deve riscattare il passo falso di una settimana fa a Riola Sardo, quando è stato squalificato in gara 2 per una irregolarità ai box. Il GP sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport, live streaming su RayPlay e MXGP-TV-com. Qui tutti gli orari dei collegamenti.

Che battaglia!

In MX2, il Mondiale dei piloti under 23, il confronto è sempre più di altissimo livello. Nei venti minuti più due giri Andrea Adamo ha affrontato a viso aperto il compagno KTM Sacha Coenen, che nel tentativo di reggere il confronto con il nostro campione è finito a terra. Adamo ha tagliato il traguardo davanti a tutti resistendo all’incalzare di un ottimo Liam Everts. Podio completato dal tedesco Simon Langerfelder. “E’ la mia prima vittoria in qualifica, sono abbastanza ottimista per due manche di oggi” ha commentato Adamo. Intanto ha recuperato 5 punti su Kay de Wolf (Husqvarna) solo sesto.

Classifica Mondiale MX2 dopo la gara di qualifica

1. Kay de Wolf (NED, HUS), 175 punti; 2. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 149 p.; 3. Lucas Coenen (BEL, HUS), 124 p.; 4. Andrea Adamo (ITA, KTM), 110 p.; 5. Thibault Benistant (FRA, YAM), 108 p.; 6. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 103 pag.; 7. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 96 pag.; 8. Liam Everts (BEL, KTM), 86 p.; 9. Marc-Antoine Rossi (FRA, GAS), 84 p.; 10. Rick Elzinga (NED, YAM), 84 p

MXGP: Prado perde la sella, Gajser si fa sotto

Colpi di scena a ripetizione nella qualifica MXGP. Jorge Prado, leader del Mondiale reduce da tre successi in altrettanti GP, ha perso la sella dovendo compiere quasi un giro in piedi sulle pedane prima di rientrare ai box per la riparazione. Il rivale Tim Gajser, che a Pietramurata ha sempre fatto la differenza, ha approfittato della situazione, concludendo secondo e piombando a soli otto punti dal capofila spagnolo. La gara è andata al francese Romain Febvre (Kawasaki). Bellissimo terzo posto per la Fantic dell’olandese Glenn Coldenhoff, davanti ad un Jeffrey Herlings ancora in cerca della forma fisica migliore. Classifica Mondiale MXGP dopo la gara di qualifica

1. Jorge Prado (ESP, GAS), 174 punti; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 166 p.; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 133 p.; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 132 p.; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 118 p.; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 105 p.; 7. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 94 p.; 8. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 91 p.; 9. Kevin Horgmo (NOR, HON), 64 p.; 10. Maxime Renaux (FRA, YAM), 63 p