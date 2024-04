Motocross, tappa in Trentino: diretta Rai Play, tutti gli orari

Dopo l’appuntamento in Sardegna, il Mondiale Motocross si sposta in Trentino, a Pietramurata, per il quarto round della stagione 2024. Chi fermerà lo scatenato Jorge Prado, campione MXGP in carica è già solido leader in classifica generale? Tim Gajser e Jeffrey Herlings in primis inseguono, vedremo se ci saranno altre sorprese. Di nuovo in questa categoria l’unico italiano è Ivo Monticelli, determinato a disputare un buon round di casa.

In MX2 invece comanda un agguerrito Kay De Wolf, Andrea Adamo invece ha perso parecchio con la squalifica in Gara 2 a Riola Sardo e dovrà subito cercare di recuperare quanto più terreno possibile. Truppa tricolore di nuovo al completo in questa categoria: oltre ad Andrea Bonacorsi c’è anche Ferruccio Zanchi, al rientro dopo lo stop precauzionale per un incidente in allenamento. Di seguito gli orari delle dirette TV e streaming del GP del Trentino.

Motocross, le classifiche

MXGP Top 10: 1. Jorge Prado (ESP, GAS), 174 Punti; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 157 Punti; 3. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 125 Punti; 4. Romain Febvre (FRA, KAW), 123 Punti; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 113 Punti; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 99 Punti; 7. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 90 Punti; 8. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 83 Punti; 9. Kevin Horgmo (NOR, HON) 64 Punti; 10. Maxime Renaux (FRA, YAM), 63 Punti.

MX2 Top 10: 1. Kay de Wolf (NED, HUS), 170 Punti; 2. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 141 Punti; 3. Lucas Coenen (BEL, HUS), 124 Punti; 4. Thibault Benistant (FRA, YAM), 106 Punti; 5. Andrea Adamo (ITA, KTM), 100 Punti; 6. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 96 Punti; 7. Camden McLellan (RSA, TRI), 95 Punti; 8. Marc-Antoine Rossi (FRA, GAS), 80 Punti; 9. Rick Elzinga (NED, YAM), 78 Punti; 10. Sacha Coenen (BEL, KTM), 77 Punti.

GP Trentino, gli orari

Rai Sport

17:00 MXGP Gara 2 (diretta)

23:00 MX2 Gara 2 (differita)

Rai Sport Play (live streaming)

13:00 MX2 Gara 1

14:00 MXGP Gara 1

16:00 MX2 Gara 2

17:00 MXGP Gara 2

Eurosport 2 (diretta)

13:00 MX2 Gara 1

14:00 MXGP Gara 1

16:00 MX2 Gara 2

17:00 MXGP Gara 2

Foto: mxgp.com