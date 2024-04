Andrea Adamo è stato estromesso dall’ordine d’arrivo di gara 2 del GP Sardegna, terzo appuntamento del Mondiale Motocross categoria MX2. Il campione del Mondo in carica della under 23 ha concluso la prova in terza posizione, ma i giudici l’hanno squalificato “per non essersi fermato completamente in pit lane”. La durissima decisione costa assai cara al pilota KTM: in fumo il terzo gradino del podio e punti preziosissimi nella classifica iridata. Andrea Adamo scivola al quinto posto, a ben 70 punti di distacco dal battistrada, lo scatenato olandese Kay de Wolf vittorioso per la terza volta consecutiva. Il pupillo della Husqvarna sulla sabbia di Riola Sardo ha ribadito il suo stato di forma, continuando a viaggiare a punteggio pieno. Aveva infatti conquistato anche i precedenti GP in Argentina e Spagna.

La giornata prometteva bene

Un vero peccato quanto è successo, perchè la giornata si era aperta in modo positivo per Andrea Adamo. In gara 1 infatti era arrivato quarto, incamerando 18 punti iridati. Nella frazione si era imposto Lucas Coenen, precedendo il compagno di squadra Husqvarna Kay de Wold. Terzo posto per la sempre più sorprendete Triumph con il sudafricano Camden McLellan. In gara 2, dominata da De Wolf davanti a Coenen, Adamo era andato anche meglio (terzo posto) ma squalifica ha rovinato il bilancio. La posizione è stata rilevata dal tedesco Simon Langerfelder (KTM). Per fortuna il calendario offre immediata occasione di riscatto, visto che il prossimo week end si corre di nuovo in Italia, sul tracciato trentino di Pietramurata. E’ ora di invertire l’inerzia: la stagione è lunghissima, c’è tutto il tempo per rifarsi sotto.

Classifica Mondiale MX2 dopo tre GP

1.de Wolf (Husqvarna) punti 170; 2. Langerfeld (KTM) 141; 3. Coenen Lucas (Husqvarna) 124; 4. Benistant (Yamaha) 106; 5. Adamo (KTM) 100; 6. Haarup (Triumph) 96; 7. Mc Lellan (Triumph) 95; 8. Rossi (GasGas) 80; 9. Elzinga (Yamaha) 77; 10. Coenen Sacha (KTM) 77.

Foto: Instagram