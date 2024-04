MXGP Sardegna: Jorge Prado non si ferma più, brivido Tim Gajser

Jorge Prado non si ferma più. Il 23enne spagnolo ha sbancato anche sulla sabbia di Riola Sardo, aggiudicandosi il terzo appuntamento del Mondiale. Era reduce dai trionfi in Argentina e nella gara casalinga in Spagna: un inizio di stagione così folgorante mette all’angolo i vecchi draghi Tim Gajser e Jeffrey Herlings, costretti anche in questa circostanza sulla difensiva. Lo sloveno e l’olandese hanno completato l’ordine d’arrivo delle due manche e quindi anche della classifica del GP. Alla sua ancora giovanissima età Jorge Prado vanta già tre titoli Mondiali: due nella MX2 (under 23) l’altro nella top class, la passata stagione. Di questo passo il poker rischia di diventare una formalità. La stagione però sarà estenuante: prossima fermata domenica sempre in Italia, sul tracciato di Pietramurata.

Due gare fotocopia, brivido Gajser

Le due frazioni del GP Sardegna hanno avuto una storia quasi identica. Prado (GasGas), specialista della partenza, ha imposto subito il suo ritmo e per tutti gli altri sono stati dolori. In gara 1 Tim Gajser (Honda) ha retto il ritmo, dando anche l’impressione di potersi lanciare all’attacco. Ma era un fuoco di paglia, quando lo sloveno si è fatto sotto, Prado ha ristabilito subito le distanze. Nella seconda invece Gajser non ha retto l’urto e nel giro finale ha pure perso il controllo della Honda su una serie di dossi, finendo rovinosamente a terra. Si è però rialzato con l’agilità di un gatto, salvando la seconda posizione e tenendo a distanza un Jeffrey Herlings ancora non al massimo del potenziale. Ci vorrà il miglior JH84 per provare a tenere testa a questo Prado.

Un solo italiano in pista

Ivo Monticelli (Beta) è stato l’unico italiano presente a Riola Sardo, stante gli infortuni di tutti gli altri nostri rappresentanti della MXGP. E’ finito lontano, 21° posizione. Speriamo che le convalescenze di Mattia Guadagnini e Alberto Forato finiscano prima possibile…

Classifica Mondiale MXGP dopo tre GP

1.Prado (GasGas) punti 174; 2. Gajser (Honda) 157; 3. Herlings (KTM) 125; 4. Febvre (Kawasaki) 123; 5. Jonass (Honda) 113; 6. Seewer (Kawasaki) 99; 7. Vlaanderen (Yamaha) 90; 8. Coldenhoff (Fantic) 83; 9. Horgmo (Honda) 64; 10. Renaux (Yamaha) 63.